- 28 Kas 2022 - 15:22 G: 28 Kas 2022 - 15:27

Adriana Lima’nın Son Halini Görenler Donup Kaldı! “Bacım Sana Ne Oldu!” O Çıtır Hallerinden Eser Kalmamış, Yabancı Gelin…

Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Adriana Lima, şimdilerde yaptığı bir paylaşım ile dünya kamuoyunda ses getirmesiyle dikkat çeker oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya takipçilerini adeta şoke eden Adriana Lima, değişimiyle sosyal medya platformlarının yeni tartışma konusu haline geldi. İşte Adriana Lima ve son hali...

Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Adriana Lima, şimdilerde yaptığı bir paylaşım ile dünya kamuoyunda ses getirmesiyle dikkat çeker oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya takipçilerini adeta şoke eden Adriana Lima, değişimiyle sosyal medya platformlarının yeni tartışma konusu haline geldi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Adriana Lima’nın değişimine sessiz kalamadı! Peki, Adriana Lima’nın son hali nasıl? Adriana Lima, nasıl değişmiş? Adriana Lima, estetik mi yaptırmış? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Kas 2022 - 15:22 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkının Gerçek Seyran'ı Meğer O İsimmiş! 13 Yaşında Evlenmiş, 15 Yaşında Kucağına Çocuğunu Almıştı! Kimsenin Aklından Geçmezdi Ama… mask
Yalı Çapkının Gerçek Seyran'ı Meğer O İsimmiş! 13 Yaşında Evlenmiş, 15 Yaşında Kucağına Çocuğunu Almıştı! Kimsenin Aklından Geçmezdi Ama…
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Son Haliyle Maşallah Dedirtti! “Aynı Babasına Benzemiş!” Yorumları Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor? mask
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Son Haliyle Maşallah Dedirtti! “Aynı Babasına Benzemiş!” Yorumları Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?
Cem Adrian ‘Keskin’ Şarkısıyla Kalpleri Kanatmıştı! Cem Adiran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cem Adiran (Cem Filiz) Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Cem Adrian ‘Keskin’ Şarkısıyla Kalpleri Kanatmıştı! Cem Adiran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cem Adiran (Cem Filiz) Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 11.317 Kişi Meslek Erbabı Olacak! Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? mask
Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 11.317 Kişi Meslek Erbabı Olacak! Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?
Emir Can İğrek Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Emir Can İğrek Kimdir, Sevgilisi Kim, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu, Hangi Üniversite? mask
Emir Can İğrek Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Emir Can İğrek Kimdir, Sevgilisi Kim, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu, Hangi Üniversite?
Mahmut Tuncer ve Petek Dinçöz Çok Fena Birbirine Girdi! Canlı Yayında Kıyamet Koptu… Daha da Bir Araya Yıllar Boyunca Gelmezler! mask
Mahmut Tuncer ve Petek Dinçöz Çok Fena Birbirine Girdi! Canlı Yayında Kıyamet Koptu… Daha da Bir Araya Yıllar Boyunca Gelmezler!
Bizimkiler Dizisinin Ünlü Oyuncusu Güzin Çorağan Vefat Etti! Güzin Çorağan Neden Öldü? Güzin Çorağan Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? mask
Bizimkiler Dizisinin Ünlü Oyuncusu Güzin Çorağan Vefat Etti! Güzin Çorağan Neden Öldü? Güzin Çorağan Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir?
59'luk Taş Bebek Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Tam 90-60-90 Be!” Görenlerin İçleri Fokur Fokur Kaynıyor, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! mask
59'luk Taş Bebek Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Tam 90-60-90 Be!” Görenlerin İçleri Fokur Fokur Kaynıyor, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı!
Demet Özdemir Yine Dekolte Fırtınasını Estirdi! “Altına Bir Şey Giymemişsin Gibi!” Oğuzhan Koç’a Sitemi Basmıştı… Görenler Feci Yandı! mask
Demet Özdemir Yine Dekolte Fırtınasını Estirdi! “Altına Bir Şey Giymemişsin Gibi!” Oğuzhan Koç’a Sitemi Basmıştı… Görenler Feci Yandı!
Masterchef’te Film Koptu! “Gamze, Fatma Nur’u Balkondan Fırcıttı Attı!” Diskalifiye Kapısının Aralandı, Acun Medya’nın Hayatının Şokunu Yaşadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Film Koptu! “Gamze, Fatma Nur’u Balkondan Fırcıttı Attı!” Diskalifiye Kapısının Aralandı, Acun Medya’nın Hayatının Şokunu Yaşadı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkının Gerçek Seyran'ı Meğer O İsimmiş! 13 Yaşında Evlenmiş, 15 Yaşında Kucağına Çocuğunu Almıştı! Kimsenin Aklından Geçmezdi Ama… mask
Yalı Çapkının Gerçek Seyran'ı Meğer O İsimmiş! 13 Yaşında Evlenmiş, 15 Yaşında Kucağına Çocuğunu Almıştı! Kimsenin Aklından Geçmezdi Ama…
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Son Haliyle Maşallah Dedirtti! “Aynı Babasına Benzemiş!” Yorumları Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor? mask
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Son Haliyle Maşallah Dedirtti! “Aynı Babasına Benzemiş!” Yorumları Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?
A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! % 25 İndirimle 22 TL'ye Satılıyor! Çay, Peynir, Deterjan, Şampuan, Buzdolabı, Bulaşık ve Çamaşır Makinası, Cep Telefonu Fiyatları Düştü! Yetişen Alacak... mask
A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! % 25 İndirimle 22 TL'ye Satılıyor! Çay, Peynir, Deterjan, Şampuan, Buzdolabı, Bulaşık ve Çamaşır Makinası, Cep Telefonu Fiyatları Düştü! Yetişen Alacak...
Yerli Otomobil TOGG Hakkında Son Dakika Gelişmesi! 100 Dolar Olayı Ortalığı Karıştırdı! Milyonlarca Kişi Göbek Atmaya Başlayacak! mask
Yerli Otomobil TOGG Hakkında Son Dakika Gelişmesi! 100 Dolar Olayı Ortalığı Karıştırdı! Milyonlarca Kişi Göbek Atmaya Başlayacak!
Cem Adrian ‘Keskin’ Şarkısıyla Kalpleri Kanatmıştı! Cem Adiran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cem Adiran (Cem Filiz) Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Cem Adrian ‘Keskin’ Şarkısıyla Kalpleri Kanatmıştı! Cem Adiran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cem Adiran (Cem Filiz) Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 11.317 Kişi Meslek Erbabı Olacak! Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? mask
Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 11.317 Kişi Meslek Erbabı Olacak! Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL