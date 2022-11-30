Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında akıl almaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dünkü canlı yayını esnasında güne damgasını vuran iki sevgilinin yüzleşmesi olmuşken; Muğla’da aniden ortadan kaybolan Bayram Tosun’un kaybına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanmış bulunuyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Bayram Tosun olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Ali Kılıçarslan ile Fatma Kelebek olayı ne? İşte, detaylar…

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