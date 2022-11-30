- 30 Kas 2022 - 12:36 G: 30 Kas 2022 - 12:40

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında akıl almaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dünkü canlı yayını esnasında güne damgasını vuran iki sevgilinin yüzleşmesi olmuşken; Muğla’da aniden ortadan kaybolan Bayram Tosun’un kaybına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanmış bulunuyor. İşte detaylar...

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında akıl almaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dünkü canlı yayını esnasında güne damgasını vuran iki sevgilinin yüzleşmesi olmuşken; Muğla’da aniden ortadan kaybolan Bayram Tosun’un kaybına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanmış bulunuyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Bayram Tosun olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Ali Kılıçarslan ile Fatma Kelebek olayı ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Kas 2022 - 12:36 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız! mask
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız!
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!” mask
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!”
İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Mimar Mihre Mutlu Çıktı! Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol Neden Boşandı? mask
İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Mimar Mihre Mutlu Çıktı! Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol Neden Boşandı?
Aleyna Tilki Ortalığı İnletti! Siyahlar İçerisinde Verdiği Dekoltelerle Yürekleri Hoplatan Tilki, Dudakları Uçuklattı! “Annene Babana Yazık, Böyle Gurur Olmaz Olsun!” mask
Aleyna Tilki Ortalığı İnletti! Siyahlar İçerisinde Verdiği Dekoltelerle Yürekleri Hoplatan Tilki, Dudakları Uçuklattı! “Annene Babana Yazık, Böyle Gurur Olmaz Olsun!”
Birce Akalay’ın Eski Eşi Gecenin Ucunda Oyuncusu Çıktı! Birce Akalay’ın Eski Eşi Sarp Levendoğlu Kimdir? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Birce Akalay’ın Eski Eşi Gecenin Ucunda Oyuncusu Çıktı! Birce Akalay’ın Eski Eşi Sarp Levendoğlu Kimdir? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Zeynep Çamcı’nın Kardeşi Deniz Çamcı Kimdir? Deniz Çamcı’nın Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Zeynep Çamcı’nın Kardeşi Deniz Çamcı Kimdir? Deniz Çamcı’nın Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!
Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Herkesi Şok Etti! Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Togan Gökbakar Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Herkesi Şok Etti! Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Togan Gökbakar Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Yalı Çapkını’nda Sular Durulmuyor! Ferit’in Çapkınlıkları Bu Kez Çizmeyi Aştı… Halis Ağa’yı Kalpten Götürecek Olay! “Midem Ağzıma Geldi, Yeter..” Çaresiz Seyran! mask
Yalı Çapkını’nda Sular Durulmuyor! Ferit’in Çapkınlıkları Bu Kez Çizmeyi Aştı… Halis Ağa’yı Kalpten Götürecek Olay! “Midem Ağzıma Geldi, Yeter..” Çaresiz Seyran!
Gecenin Ucunda Dizisinde Yol Ayrımı! Macide Ve Kazım Arasında Olanlardan Sonra Herkes Şok Oldu… “Neler Yaşadın Be Nermin!” Sosyal Medya Şoke Oldu… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Yol Ayrımı! Macide Ve Kazım Arasında Olanlardan Sonra Herkes Şok Oldu… “Neler Yaşadın Be Nermin!” Sosyal Medya Şoke Oldu…
Nihat Doğan’ın Evliliğini Bitirecek İfşa! Bahar Candan’ın Annesi Bile İşin İçinde! “Karın Daha Yeni Hamile!” Neler Oluyor? mask
Nihat Doğan’ın Evliliğini Bitirecek İfşa! Bahar Candan’ın Annesi Bile İşin İçinde! “Karın Daha Yeni Hamile!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Defne Samyeli’den Öldürücü Darbe Sahnede Geldi! Siyahlar Prensesi Gibi Oldu Fırtınalar Estirdi… Görenin Ciğeri Yandı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor… mask
Defne Samyeli’den Öldürücü Darbe Sahnede Geldi! Siyahlar Prensesi Gibi Oldu Fırtınalar Estirdi… Görenin Ciğeri Yandı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!” mask
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!”
İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Mimar Mihre Mutlu Çıktı! Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol Neden Boşandı? mask
İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Mimar Mihre Mutlu Çıktı! Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol Neden Boşandı?
Aleyna Tilki Ortalığı İnletti! Siyahlar İçerisinde Verdiği Dekoltelerle Yürekleri Hoplatan Tilki, Dudakları Uçuklattı! “Annene Babana Yazık, Böyle Gurur Olmaz Olsun!” mask
Aleyna Tilki Ortalığı İnletti! Siyahlar İçerisinde Verdiği Dekoltelerle Yürekleri Hoplatan Tilki, Dudakları Uçuklattı! “Annene Babana Yazık, Böyle Gurur Olmaz Olsun!”
Birce Akalay’ın Eski Eşi Gecenin Ucunda Oyuncusu Çıktı! Birce Akalay’ın Eski Eşi Sarp Levendoğlu Kimdir? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Birce Akalay’ın Eski Eşi Gecenin Ucunda Oyuncusu Çıktı! Birce Akalay’ın Eski Eşi Sarp Levendoğlu Kimdir? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Zeynep Çamcı’nın Kardeşi Deniz Çamcı Kimdir? Deniz Çamcı’nın Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Zeynep Çamcı’nın Kardeşi Deniz Çamcı Kimdir? Deniz Çamcı’nın Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL