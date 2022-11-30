Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında akıl almaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dünkü canlı yayını esnasında güne damgasını vuran iki sevgilinin yüzleşmesi olmuşken; Muğla’da aniden ortadan kaybolan Bayram Tosun’un kaybına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanmış bulunuyor. İşte detaylar...
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında akıl almaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dünkü canlı yayını esnasında güne damgasını vuran iki sevgilinin yüzleşmesi olmuşken; Muğla’da aniden ortadan kaybolan Bayram Tosun’un kaybına ilişkin de önemli gelişmeler yaşanmış bulunuyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Bayram Tosun olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Ali Kılıçarslan ile Fatma Kelebek olayı ne? İşte, detaylar…
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30 Kas 2022 - 12:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.