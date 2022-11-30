Nursel Engin Canlı Yayında Ailesi Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, Sevenleri Yutkunamadı! “Ne Acılar Çekmiş!” Meğer Annesi...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Nursel Engin, sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında konu çocukluğundan açılınca duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasına ilişkin ilk kez konuşan Nursel Engin, herkesi gözyaşına boğan açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, Nursel Engin ne açıkladı? Nursel Engin neden gözyaşlarına boğuldu? Nursel Engin’in anne ve babası kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...