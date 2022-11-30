Nursel Engin Canlı Yayında Ailesi Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, Sevenleri Yutkunamadı! “Ne Acılar Çekmiş!” Meğer Annesi...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Nursel Engin, sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında konu çocukluğundan açılınca duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasına ilişkin ilk kez konuşan Nursel Engin, herkesi gözyaşına boğan açıklamalar gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Nursel Engin, sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında konu çocukluğundan açılınca duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasına ilişkin ilk kez konuşan Nursel Engin, herkesi gözyaşına boğan açıklamalar gerçekleştirdi. Peki, Nursel Engin ne açıkladı? Nursel Engin neden gözyaşlarına boğuldu? Nursel Engin’in anne ve babası kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Kas 2022 - 13:00 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.