- 01 Ara 2022 - 11:46 G: 01 Ara 2022 - 12:30

Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Fazıl Say ile evli olan Ece Dağıstanlı’dan boşanma iddialarına ilişkin açıklamalar geldi. Boşanma iddiaları ile ilgili olarak ilk kez konuşan Ece Dağıstanlı, boşandıklarını doğruladı. Bunun üzerine Fazıl Saydan da bir açıklama gelirken; arka arkaya gelen açıklamalar ikilinin özel yaşamını merak ettirmeye başladı. İşte Ece Dağıstanlı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Fazıl Say ile evli olan Ece Dağıstanlı’dan boşanma iddialarına ilişkin açıklamalar geldi. Boşanma iddiaları ile ilgili olarak ilk kez konuşan Ece Dağıstanlı, boşandıklarını doğruladı. Bunun üzerine Fazıl Saydan da bir açıklama gelirken; arka arkaya gelen açıklamalar ikilinin özel yaşamını merak ettirmeye başladı. Peki, Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstanlı kaç yaşında? Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı mı, neden boşandı? Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Ara 2022 - 11:46 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… mask
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle…
Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor… mask
Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor…
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…
Tarım Kredi Market Çıldırttı! Akın Akın Gidiliyor... Fiyat Listesini Görenin Nevri Döndü! Tereyağı, Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Kaşar ve Ayçiçek Yağı... Yok Yok! mask
Tarım Kredi Market Çıldırttı! Akın Akın Gidiliyor... Fiyat Listesini Görenin Nevri Döndü! Tereyağı, Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Kaşar ve Ayçiçek Yağı... Yok Yok!
Danla Bilic “Geçmişe Mazi Derler!” Deyip Yaptı Yapacağını... Kubilay Aka’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek! “Hayatımın Aşkı” Demişti Ama... mask
Danla Bilic “Geçmişe Mazi Derler!” Deyip Yaptı Yapacağını... Kubilay Aka’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek! “Hayatımın Aşkı” Demişti Ama...
Seren Serengil Yine Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! “Hiç Durmaz Mısın Sen” Ahlaksızlık Mevzu Bahis Olunca... “Yok Artık!” mask
Seren Serengil Yine Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! “Hiç Durmaz Mısın Sen” Ahlaksızlık Mevzu Bahis Olunca... “Yok Artık!”
Pelin Akil’in Eski Sevgilisi Anıl Altan’ı Çıldırtacak! Kuruluş Osman’ın Gözde Oyuncusu Çıkınca Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! “Yok Artık!” mask
Pelin Akil’in Eski Sevgilisi Anıl Altan’ı Çıldırtacak! Kuruluş Osman’ın Gözde Oyuncusu Çıkınca Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! “Yok Artık!”
İbrahim Tatlıses’in Gözbebeği Asena’nın Son Hali Şok Etti! Mesleğini Değiştirmişti; Öyle Bir Dans Etti Ki, Gören “Geri Dön!” Dedi... mask
İbrahim Tatlıses’in Gözbebeği Asena’nın Son Hali Şok Etti! Mesleğini Değiştirmişti; Öyle Bir Dans Etti Ki, Gören “Geri Dön!” Dedi...
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler... mask
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu...
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Projesi Nedir? Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir? mask
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Projesi Nedir? Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir?
Erkeklerin Asla Terk Edemeyeceği Kadın Burçları Belli Oldu! Bağımlılık Yapıyorlar! İşte Erkeklerin Aklını Başında Alan O Burçlar... mask
Erkeklerin Asla Terk Edemeyeceği Kadın Burçları Belli Oldu! Bağımlılık Yapıyorlar! İşte Erkeklerin Aklını Başında Alan O Burçlar...
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… mask
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle…
Çöp Adam Dizisi Kitap Özeti Sırları İfşa Etti! Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Çöp Adam Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Çöp Adam Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor?  mask
Çöp Adam Dizisi Kitap Özeti Sırları İfşa Etti! Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Çöp Adam Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Çöp Adam Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor? 
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL