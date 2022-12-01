Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Fazıl Say ile evli olan Ece Dağıstanlı’dan boşanma iddialarına ilişkin açıklamalar geldi. Boşanma iddiaları ile ilgili olarak ilk kez konuşan Ece Dağıstanlı, boşandıklarını doğruladı. Bunun üzerine Fazıl Saydan da bir açıklama gelirken; arka arkaya gelen açıklamalar ikilinin özel yaşamını merak ettirmeye başladı. İşte Ece Dağıstanlı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Fazıl Say ile evli olan Ece Dağıstanlı’dan boşanma iddialarına ilişkin açıklamalar geldi. Boşanma iddiaları ile ilgili olarak ilk kez konuşan Ece Dağıstanlı, boşandıklarını doğruladı. Bunun üzerine Fazıl Saydan da bir açıklama gelirken; arka arkaya gelen açıklamalar ikilinin özel yaşamını merak ettirmeye başladı. Peki, Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstanlı kaç yaşında? Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı mı, neden boşandı? Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Ara 2022 - 11:46 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.