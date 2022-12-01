Survivor Ayşe Yüksel Bir İçim Su Oldu! Minicik Eteği, Daracık Kıyafeti, Muhteşem Fiziği… “Allah’ın Lütfu Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Ayşe Yüksel, resmen bir içim su oldu. Yarışmadaki halleriyle akıllara kazınan Yüksel’in minicik eteği, daracık kıyafeti ve muhteşem fiziği “Sen Allah’ın bir lütfusun” dedirtti. Yorumları arka arkaya alan Ayşe Yüksel, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2021 sezonunda görülen Ayşe Yüksel, hem duruşuyla hem de yarışmadaki performansıyla çok beğenilmişti. Yarışmadan 3. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, All Star sezonunda adeta fırtınalar koparmıştı. Yine istediği kupaya ulaşamayan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra bambaşka bir hayata adım atmıştı. Şimdiyse Ayşe Yüksel’in son halleri herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.