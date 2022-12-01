- 01 Ara 2022 - 16:10

Survivor Ayşe Yüksel Bir İçim Su Oldu! Minicik Eteği, Daracık Kıyafeti, Muhteşem Fiziği… “Allah’ın Lütfu Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Ayşe Yüksel, resmen bir içim su oldu. Yarışmadaki halleriyle akıllara kazınan Yüksel’in minicik eteği, daracık kıyafeti ve muhteşem fiziği “Sen Allah’ın bir lütfusun” dedirtti. Yorumları arka arkaya alan Ayşe Yüksel, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2021 sezonunda görülen Ayşe Yüksel, hem duruşuyla hem de yarışmadaki performansıyla çok beğenilmişti. Yarışmadan 3. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, All Star sezonunda adeta fırtınalar koparmıştı. Yine istediği kupaya ulaşamayan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra bambaşka bir hayata adım atmıştı. Şimdiyse Ayşe Yüksel’in son halleri herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ara 2022 - 16:10 Ankara- Yaşam

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