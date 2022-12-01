Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, kısa bir süre önce Hande Erçel’le aşk dedikodularına karışmıştı. İddialara göre ikili aşklarına bir şans daha vermişti ama daha sonra ikili yeniden ayrılmıştı. Ayrılmanın üstünden çok geçmeden Kerem Bürsin’in sarışın bir güzele kalbini kaptırdığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve birbirlerine büyük bir aşk duyan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, birlikte tatile bile çıkmışlardı. Maldivler’den aşklarını ilan eden ikili, Türkiye’ye döndüklerinde ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. 10 ay kadar aşk yaşayan ikili, apar topar ayrılmışlardı. Bu ayrılığın perde arkası uzun bir dedikodu sürüsüne neden olmuştu. Şimdilerde yolları yeniden ayrılan ikiliden Kerem Bürsin’in hayatına giren sarışın, nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.