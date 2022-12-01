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01 Ara 2022 - 16:15

Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, kısa bir süre önce Hande Erçel’le aşk dedikodularına karışmıştı. İddialara göre ikili aşklarına bir şans daha vermişti ama daha sonra ikili yeniden ayrılmıştı. Ayrılmanın üstünden çok geçmeden Kerem Bürsin’in sarışın bir güzele kalbini kaptırdığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…