TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri için yeni bir ay daha geldi. Bu ay destek programında ödeme alan ailelerin bir kez daha hesabına para geçeceği bilinirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralı ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini ne zaman yapıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında? Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar…

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