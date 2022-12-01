TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri için yeni bir ay daha geldi. Bu ay destek programında ödeme alan ailelerin bir kez daha hesabına para geçeceği bilinirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralı ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri için yeni bir ay daha geldi. Bu ay destek programında ödeme alan ailelerin bir kez daha hesabına para geçeceği bilinirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralı ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini ne zaman yapıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında? Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 16:15 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.