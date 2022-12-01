- 01 Ara 2022 - 16:15

TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri için yeni bir ay daha geldi. Bu ay destek programında ödeme alan ailelerin bir kez daha hesabına para geçeceği bilinirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralı ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri için yeni bir ay daha geldi. Bu ay destek programında ödeme alan ailelerin bir kez daha hesabına para geçeceği bilinirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralı ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini ne zaman yapıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında? Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Ara 2022 - 16:15 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor? mask
Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor?
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?    mask
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?   
Baba Vanga’dan 2023 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; Ölümcül Virüs ve Buzul Kehaneti Korkuttu! 2022'de Hepsi Çıktı... mask
Baba Vanga’dan 2023 İçin Tüyler Ürperten Kehanet! Ne Dediyse Çıkmıştı; Ölümcül Virüs ve Buzul Kehaneti Korkuttu! 2022'de Hepsi Çıktı...
Migros Market Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatlarını Dibe Çekti! Hafta Sonu Et, Kıyma, Sucuk ve Köfte Fiyatlarını Görenler Fiyatını Görenler İnanamayacak! İşte 1 Aralık 2022 Fiyat Listesi! mask
Migros Market Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatlarını Dibe Çekti! Hafta Sonu Et, Kıyma, Sucuk ve Köfte Fiyatlarını Görenler Fiyatını Görenler İnanamayacak! İşte 1 Aralık 2022 Fiyat Listesi!
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Projesi Nedir? Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir? mask
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden Bakkal Projesi Nedir? Tarım Kredi Bakkal Bayilik Projesine Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir?
Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri... mask
Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri...
KKTC'de Yapılacak Kongrede 70 Ülkeden Diş Hekimliği Öğrencileri Buluşacak! mask
KKTC'de Yapılacak Kongrede 70 Ülkeden Diş Hekimliği Öğrencileri Buluşacak!
Sözleşmeli Personelin Nevrini Döndürecek Haber Verildi! 83 Milyon Bu Haberi Konuşuyor... Sosyal Güvenlik Bakanlığı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer… mask
Sözleşmeli Personelin Nevrini Döndürecek Haber Verildi! 83 Milyon Bu Haberi Konuşuyor... Sosyal Güvenlik Bakanlığı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
TBMM'de 'Bisikletli Günler Programı' Düzenlendi! TBMM'ye 30 Bisiklet Teslim Edildi... mask
TBMM'de 'Bisikletli Günler Programı' Düzenlendi! TBMM'ye 30 Bisiklet Teslim Edildi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
iPhone Alacakların Dikkatine! Parasını Hak Ediyor mu, Etmiyor mu? Özellikleri Tek Tek Ortaya Çıktı; Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor? mask
iPhone Alacakların Dikkatine! Parasını Hak Ediyor mu, Etmiyor mu? Özellikleri Tek Tek Ortaya Çıktı; Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor?
Netflix’e Para Ödemek İstemeyenler Toplanın! Son Dakika Bilgisi Geldi, Sadece Bunu Yaparak Beş Kuruş Ödemeden Keyif Yapacaksınız! mask
Netflix’e Para Ödemek İstemeyenler Toplanın! Son Dakika Bilgisi Geldi, Sadece Bunu Yaparak Beş Kuruş Ödemeden Keyif Yapacaksınız!
Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar… mask
Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar…
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran… mask
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL