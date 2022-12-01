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01 Ara 2022 - 16:16

Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar…

Kiracı vatandaşlar, her yıl aldıkları zamlarla ne yapacağını şaşırmış durumda! En kötü evlerin bile artık 3500 lira ile 6000 lira bandında olması ise asgari ücretli vatandaşın şaşırıp kalmasına neden oluyordu ama devletten gelen 1.150 lira destek yüzleri güldürdü! TC kimliğinin içerisinde 2, 4, 6 ve 8 olanlara verilecek olan bu destek için araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, kira yardımı nasıl alınır?