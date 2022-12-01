Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar…
Kiracı vatandaşlar, her yıl aldıkları zamlarla ne yapacağını şaşırmış durumda! En kötü evlerin bile artık 3500 lira ile 6000 lira bandında olması ise asgari ücretli vatandaşın şaşırıp kalmasına neden oluyordu ama devletten gelen 1.150 lira destek yüzleri güldürdü! TC kimliğinin içerisinde 2, 4, 6 ve 8 olanlara verilecek olan bu destek için araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, kira yardımı nasıl alınır?
Son dönemlerde devlet tarafında yapılan yardımlar vatandaşların dikkatini üzerine çekiyor. Verilen desteklere bakıldığında ise en çok müracaat alan desteklerden biri de kira desteği oluyor. Devlet, kira ödemesi noktasında zorlanan ve kirasını ödeyemeyen vatandaşlara 1.150 lira değerinde destek veriyor. E-Devlet üzerinden yapılan bu başvurularda; şartlara uyum sağlamayan herkes yok sayılıyor! Peki, kira desteği nasıl alınır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.