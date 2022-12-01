Çöp Adam Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti Dizisinden Sonra Bomba Patladı!
Ekranların reyting yarışına dün itibariyle dahil olan Çöp Adam dizisi, şimdilerde seyircinin en çok konuştuğu yapımlardan biri oldu. Gerçek bir hikayeden yola çıkan Çöp Adam dizisinin sonu merak ile takip edilirken; televizyon seyircisinin en çok merak ettiği konulardan biri de dizinin hangi hikayeden uyarlandığı oldu. İşte detaylar...
Ekranların reyting yarışına dün itibariyle dahil olan Çöp Adam dizisi, şimdilerde seyircinin en çok konuştuğu yapımlardan biri oldu. Gerçek bir hikayeden yola çıkan Çöp Adam dizisinin sonu merak ile takip edilirken; televizyon seyircisinin en çok merak ettiği konulardan biri de dizinin hangi hikayeden uyarlandığı oldu. Öte yandan Çöp Adam dizisinin hangi hikayeden uyarlandığı çok geçmeden ortaya çıktı! Peki, Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Çöp Adam dizisi sonunda neler oluyor? Çöp Adam dizisi nasıl bitiyor? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 22:55 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.