Çöp Adam Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti Dizisinden Sonra Bomba Patladı!

Ekranların reyting yarışına dün itibariyle dahil olan Çöp Adam dizisi, şimdilerde seyircinin en çok konuştuğu yapımlardan biri oldu. Gerçek bir hikayeden yola çıkan Çöp Adam dizisinin sonu merak ile takip edilirken; televizyon seyircisinin en çok merak ettiği konulardan biri de dizinin hangi hikayeden uyarlandığı oldu. Öte yandan Çöp Adam dizisinin hangi hikayeden uyarlandığı çok geçmeden ortaya çıktı! Peki, Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Çöp Adam dizisi sonunda neler oluyor? Çöp Adam dizisi nasıl bitiyor? İşte, detaylar…

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