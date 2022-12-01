Survivor Nisa Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Son Olay Ortalığı Salladı Geçti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez bulunmuş olan Nisa Bölükbaşı, ayrılık acısından ne yapacağını şaşırdı! Ogeday Girişken’e tekmeyi bastıktan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı, son olayıyla ortalığı salladı geçti. Gündem haline gelen Nisa Bölükbaşı sevenlerini yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara Survivor’da ilk kez 2020 sezonunda görünen Nisa Bölükbaşı, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Sempatik tavırları ve içtenliğiyle milyonların kalbinde taht kuran Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 yarışmasına ise Barış Murat Yağcı’dan ayrılarak; Ogeday Girişken’le sevgili olarak gelmişti. Yarışmadan sonra evlenecekleri konuşulan çiftten kısa bir süre önce ayrılık kararı gelmişti. Nisa Bökükbaşı’nın ayrılık sonrası yaptıkları ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.