- 01 Ara 2022 - 17:44 G: 01 Ara 2022 - 17:45

Survivor Nisa Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Son Olay Ortalığı Salladı Geçti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez bulunmuş olan Nisa Bölükbaşı, ayrılık acısından ne yapacağını şaşırdı! Ogeday Girişken’e tekmeyi bastıktan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı, son olayıyla ortalığı salladı geçti. Gündem haline gelen Nisa Bölükbaşı sevenlerini yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara Survivor’da ilk kez 2020 sezonunda görünen Nisa Bölükbaşı, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Sempatik tavırları ve içtenliğiyle milyonların kalbinde taht kuran Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 yarışmasına ise Barış Murat Yağcı’dan ayrılarak; Ogeday Girişken’le sevgili olarak gelmişti. Yarışmadan sonra evlenecekleri konuşulan çiftten kısa bir süre önce ayrılık kararı gelmişti. Nisa Bökükbaşı’nın ayrılık sonrası yaptıkları ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

01 Ara 2022 - 17:44 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor?
Tarım Kredi Market Çıldırttı! İndirimleri Baştan Aşağı Yeniledi.. Fiyat Listesini Görenlerin Nevri Döndü! Tereyağı, Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Kaşar ve Ayçiçek Yağı... Yok Yok! mask
Tarım Kredi Market Çıldırttı! İndirimleri Baştan Aşağı Yeniledi.. Fiyat Listesini Görenlerin Nevri Döndü! Tereyağı, Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Kaşar ve Ayçiçek Yağı... Yok Yok!
Yürek Çıkmazı Dizisinin Zeynep’i İrem Helvacıoğlu’nun Şiddet İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yürekler Sızım Sızlanacak! Neler Oluyor? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Zeynep’i İrem Helvacıoğlu’nun Şiddet İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yürekler Sızım Sızlanacak! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı En Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; “Aman Çağla Görmesin!” Böylesi Hiç Beklenmiyordu! mask
Acun Ilıcalı En Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; “Aman Çağla Görmesin!” Böylesi Hiç Beklenmiyordu!
Survivor Ayşe Yüksel Bir İçim Su Oldu! Minicik Eteği, Daracık Kıyafeti, Muhteşem Fiziği… “Allah’ın Lütfu Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Survivor Ayşe Yüksel Bir İçim Su Oldu! Minicik Eteği, Daracık Kıyafeti, Muhteşem Fiziği… “Allah’ın Lütfu Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…
Şeyma Subaşı’nın Düğün Öncesi İsteği Şok Etti! Elmaslar, Altınlar Yetmedi; Şimdi de Bu! Duyanların Aklı Tutuluyor! “Abartma Sen de!” mask
Şeyma Subaşı’nın Düğün Öncesi İsteği Şok Etti! Elmaslar, Altınlar Yetmedi; Şimdi de Bu! Duyanların Aklı Tutuluyor! “Abartma Sen de!”
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… mask
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle…
Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor… mask
Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor…
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
iPhone Alacakların Dikkatine! Parasını Hak Ediyor mu, Etmiyor mu? Özellikleri Tek Tek Ortaya Çıktı; Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor? mask
iPhone Alacakların Dikkatine! Parasını Hak Ediyor mu, Etmiyor mu? Özellikleri Tek Tek Ortaya Çıktı; Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor?
Netflix’e Para Ödemek İstemeyenler Toplanın! Son Dakika Bilgisi Geldi, Sadece Bunu Yaparak Beş Kuruş Ödemeden Keyif Yapacaksınız! mask
Netflix’e Para Ödemek İstemeyenler Toplanın! Son Dakika Bilgisi Geldi, Sadece Bunu Yaparak Beş Kuruş Ödemeden Keyif Yapacaksınız!
Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar… mask
Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar…
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran… mask
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL