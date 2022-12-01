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01 Ara 2022 - 17:44

Survivor Nisa Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Son Olay Ortalığı Salladı Geçti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez bulunmuş olan Nisa Bölükbaşı, ayrılık acısından ne yapacağını şaşırdı! Ogeday Girişken’e tekmeyi bastıktan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı, son olayıyla ortalığı salladı geçti. Gündem haline gelen Nisa Bölükbaşı sevenlerini yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…