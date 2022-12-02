- 02 Ara 2022 - 23:42

Altın Fiyatları Haftanın Rekorunu Kırıldı! Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Döndü; Yatırımcı Göbek Atmaya Başladı! Bile… “Yok Artık!”

Altın fiyatlarından bir yeni rekor daha geldi. Adeta fırlayıp giden altın, yeni bir rekora imzasını attı. 2 Aralık altın fiyatlarını araştıranlar ise karşılarında gördükleri değerler sonrasında hayatlarının asıl şokunu yaşadı. Görenlerin nevrinin dönmesine neden olan altın, yatırımcısını göbek attırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu?

Uzun bir süre sonra gelen FED Faiz kararı, altın fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oldu. Milyonların dikkatini üzerine çeken altından gelen karar ağızları açık bıraktı. Değerini artıran altın, herkesin şok olmasına neden oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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02 Ara 2022 - 23:42 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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