Altın Fiyatları Haftanın Rekorunu Kırıldı! Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Döndü; Yatırımcı Göbek Atmaya Başladı! Bile… “Yok Artık!”
Altın fiyatlarından bir yeni rekor daha geldi. Adeta fırlayıp giden altın, yeni bir rekora imzasını attı. 2 Aralık altın fiyatlarını araştıranlar ise karşılarında gördükleri değerler sonrasında hayatlarının asıl şokunu yaşadı. Görenlerin nevrinin dönmesine neden olan altın, yatırımcısını göbek attırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu?
Uzun bir süre sonra gelen FED Faiz kararı, altın fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oldu. Milyonların dikkatini üzerine çeken altından gelen karar ağızları açık bıraktı. Değerini artıran altın, herkesin şok olmasına neden oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.