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02 Ara 2022 - 23:42

Altın Fiyatları Haftanın Rekorunu Kırıldı! Altın Fiyatlarını Görenlerin Nevri Döndü; Yatırımcı Göbek Atmaya Başladı! Bile… “Yok Artık!”

Altın fiyatlarından bir yeni rekor daha geldi. Adeta fırlayıp giden altın, yeni bir rekora imzasını attı. 2 Aralık altın fiyatlarını araştıranlar ise karşılarında gördükleri değerler sonrasında hayatlarının asıl şokunu yaşadı. Görenlerin nevrinin dönmesine neden olan altın, yatırımcısını göbek attırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu?