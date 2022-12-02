Hande Erçel Bacak Kasıyla Ortalığı Salladı Geçti! “Gerçek Olman Mümkün Değil!” Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle… Hem Aktı Hem Yaktı!

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara dönmek için uzun bir ara veren Hande Erçel, dijital platformda yayınlanacak olan bir projede yer alacaktı. Yeni sezonda ekranlarda olacağı bilinen Hande Erçel’in kendisini heyecanlandıran dizi için toplantılara başladığı biliniyordu. Her bir karesi olay yaratan Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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