- 02 Ara 2022 - 12:26 G: 02 Ara 2022 - 12:49

Hande Erçel Bacak Kasıyla Ortalığı Salladı Geçti! “Gerçek Olman Mümkün Değil!” Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle… Hem Aktı Hem Yaktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bacak kasıyla ortalığı salladı geçti. “Geçek olman mümkün değil” yorumlarını alan Hande Erçel, kasığına kadar açılan elbisesiyle ortalığı yaktı yıktı! Hem akıp hem yakan Hande Erçel, kısa sürede gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara dönmek için uzun bir ara veren Hande Erçel, dijital platformda yayınlanacak olan bir projede yer alacaktı. Yeni sezonda ekranlarda olacağı bilinen Hande Erçel’in kendisini heyecanlandıran dizi için toplantılara başladığı biliniyordu. Her bir karesi olay yaratan Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ara 2022 - 12:26 Ankara- Yaşam

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