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02 Ara 2022 - 13:23

Migros Market Cuma Gününe Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…

Migros Market, Cuma gününe özel indirimli kampanyasını başlattı. Dışarda en az 140 – 160 TL bandında satılan Ayçiçek yağını sadece 129 TL’ye, domates salçasını 74 TL’ye, toz şekeri ise 107 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Uzun bir aradan sonra bomba bir indirim yapan Migros Market’in indirimlerini ise sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…