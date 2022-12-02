Migros Market Cuma Gününe Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
Migros Market, Cuma gününe özel indirimli kampanyasını başlattı. Dışarda en az 140 – 160 TL bandında satılan Ayçiçek yağını sadece 129 TL’ye, domates salçasını 74 TL’ye, toz şekeri ise 107 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Uzun bir aradan sonra bomba bir indirim yapan Migros Market’in indirimlerini ise sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Migros, her hafta farklı bir ürüne indirim koyarak; müşterilerinin dikkatini üzerine çekiyor. Bakliyattan araç ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimini konuşturan Migros Market, “Birlikten Berekete Ürünler” adı altında başlatmış olduğu indirimlerle vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.