Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Çifti Sonunda Bunu da Yaptı! “Eteklerinden Para Dökülüyor!” Daha Evleneli Birkaç Hafta Olmuştu!
Bu yaza damgalarını vuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, hiç kuşkusuz nişan törenlerinden görkemli düğünlerine kadar bol bol konuşuldu. Evlendikten sonra kendi hayatlarına çekilen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin şimdilerde yaptığı bir yenilik, onları yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...
Bu yaza damgalarını vuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, hiç kuşkusuz nişan törenlerinden görkemli düğünlerine kadar bol bol konuşuldu. Evlendikten sonra kendi hayatlarına çekilen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin şimdilerde yaptığı bir yenilik, onları yeniden gündeme taşıdı. Bu yeniliğin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftine maliyeti ise, dudakları uçuklattı! Peki, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti ne yaptı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nelerini değiştirdi? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin değişime ödediği miktar ne kadar? İşte, detaylar...
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02 Ara 2022 - 13:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.