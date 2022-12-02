Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Çifti Sonunda Bunu da Yaptı! “Eteklerinden Para Dökülüyor!” Daha Evleneli Birkaç Hafta Olmuştu!

Bu yaza damgalarını vuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, hiç kuşkusuz nişan törenlerinden görkemli düğünlerine kadar bol bol konuşuldu. Evlendikten sonra kendi hayatlarına çekilen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin şimdilerde yaptığı bir yenilik, onları yeniden gündeme taşıdı. Bu yeniliğin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftine maliyeti ise, dudakları uçuklattı! Peki, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti ne yaptı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti nelerini değiştirdi? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin değişime ödediği miktar ne kadar? İşte, detaylar...

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