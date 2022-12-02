Yeşilçam’ın Biricik Yıldızı Ortalığı Yaktı Yıktı! Serpil Çakmaklı’nın Son Karesini Görenlerin Gözleri Yuvalarından Çıktı! Neler Oluyor?
Bir dönemin efsanevi isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı, özellikle de Yeşilçam sinemasının gözde artistleri arasında yer alıyordu. Epeydir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Serpil Çakmaklı, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini şaşırtmaya başladı. İşte Serpil Çakmaklı cephesinden son detaylar...
Bir dönemin efsanevi isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı, özellikle de Yeşilçam sinemasının gözde artistleri arasında yer alıyordu. Epeydir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Serpil Çakmaklı, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini şaşırtmaya başladı. Özellikle de son paylaşımı ile çok konuşulan Serpil Çakmaklı’nın son hali görenleri bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Serpil Çakmaklı ne paylaştı? Serpil Çakmaklı şimdi ne yapıyor? Serpil Çakmaklı son hali nasıl? İşte, detaylar…
02 Ara 2022 - 13:39 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.