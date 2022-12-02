Yeşilçam’ın Biricik Yıldızı Ortalığı Yaktı Yıktı! Serpil Çakmaklı’nın Son Karesini Görenlerin Gözleri Yuvalarından Çıktı! Neler Oluyor?

Bir dönemin efsanevi isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı, özellikle de Yeşilçam sinemasının gözde artistleri arasında yer alıyordu. Epeydir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Serpil Çakmaklı, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini şaşırtmaya başladı. Özellikle de son paylaşımı ile çok konuşulan Serpil Çakmaklı’nın son hali görenleri bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Serpil Çakmaklı ne paylaştı? Serpil Çakmaklı şimdi ne yapıyor? Serpil Çakmaklı son hali nasıl? İşte, detaylar…