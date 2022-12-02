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02 Ara 2022 - 16:25

Masterchef’in “Fitneci” Büşra’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer Sırf Bu Yüzden… Mehmet Şef Bile Bu Kadarına Hakim Değil! Sabancıların Aşçısı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son 9’a kalmayı başaran Büşra Zambak, hal ve hareketlerinden dolayı seyirciden “Fitneci” lakabını almıştı. Sevgilisiyle milyonları şok eden Büşra Zambak’ın özel hayatı, ağızları açık bıraktı. Mehmet Şef’in bile bu kadarına hakim olmadığı görülürken; sevenleri ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…