Masterchef’in “Fitneci” Büşra’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer Sırf Bu Yüzden… Mehmet Şef Bile Bu Kadarına Hakim Değil! Sabancıların Aşçısı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son 9’a kalmayı başaran Büşra Zambak, hal ve hareketlerinden dolayı seyirciden “Fitneci” lakabını almıştı. Sevgilisiyle milyonları şok eden Büşra Zambak’ın özel hayatı, ağızları açık bıraktı. Mehmet Şef’in bile bu kadarına hakim olmadığı görülürken; sevenleri ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etmiş ve seyircilerde bu rekabetten dolayı ekranlara kilitlenmişti. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Büşra Zambak’ın sevgilisi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.