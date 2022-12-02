- 02 Ara 2022 - 21:24 G: 02 Ara 2022 - 21:44

PTT’den Milyonlara 2.500 TL Ödeme Verecek! Tek Başvuru Cebinizi Parayla Dolduracak! TC Kimliğiniz ve O Belgeniz Varsa Tamam!

Dar gelirli vatandaşa devlet tarafından verilen destekler devam ediyor. Bu kapsamda da PTT’den milyonlarca vatandaşın hesabına 2.500₺ değerinde ödenek yatırılacak. Tek bir başvuruyla birlikte cebiniz paralarla dolacak. T.C kimlik numarası ve istenen belgenin iletilmesi durumunda her şey tamam! Peki, başvurular nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından vatandaşa verilen ödeneklere bir yenisi daha eklendi. Kış aylarının etkisini göstermesiyle beraber zor durumda olan vatandaşa nakdi desteğin yanı sıra birçok yardım daha yapılacakken şimdi de PTT tarafından verilecek yardım herkes tarafından beklenmeye başlanıldı. Kısacık bir işlemin ardından cebinize girecek milyonlara yer açmanın vakti geldi! İşte o meblağa erişebilmeniz için yapmanız gerekenler!

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02 Ara 2022 - 21:24 Ankara- Yaşam

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