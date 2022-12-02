Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 3 Aralık 2022 Cumartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 3 Aralık 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında daha verimli bir elektrik enerjisi için gerçekleştirilen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme ise, çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 3 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 03.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2138, 2146, 2137, 2136, 2076, 2141

Bakım Çalışması

03.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2139, 2143, 2142, 2129/1, 2124, 2127, 2146, 2137, 2133, 2140, 2136, 2131, 2132, 2129, 2130, 2134, 2141, 2145

Bakım Çalışması

03.12.2022 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSKELEME, MERKEZ, ÇAYIR MERKEZ, SARMAŞIK, ÇALIVO, HASMİL, ODURNU AŞAĞII DÜZ, CEDİM, KÖROĞLU, ARZA, KAVAKÇA, KOÇCUĞAZ, DEFNE, KAZANCI, KEÇECİ HASAN, ANACA, İNİŞDİBİ, BEKİROĞLU, TORBA, ÇANKAYA, KESİM, AYDIN, KARAMUK, GERÇEK, GÜLÜBOL, BAŞSÖKÜ, YENİCE, ASARBAŞI, AKÇAM MACA, DEMİRCİ, KEHYAOĞLU, EĞRO, BALYEMEZ, DAĞ, İMAMOĞLU, MAHMUTOĞLU, KARAKÖY, KUZ, İKİDAM, YANIK, HATİP, EĞRİOĞLU, 16, GÜBÜCEK, ORTA, TURNOOĞLU, 26, HATİPOĞLU, MERKEZ DEMİRCİ, MOLLO, ODURNU YUKARI DÜZ, YUKARI TEKDAL, KURTOĞLU, YUKARI DEĞİRMENBAŞI, AŞAĞI GÜDE, SAKIZCI, UZUNMUSTAFA, KADIOĞLU, POYRAZLAR, BELEN, AŞAĞI TEKDAL, KEÇECİOĞLU, 1032, TUNALI HİLMİ, GÖL, TOPÇU, SAMİ AKKUŞ SANAYİ SİTESİ, AŞAĞI, MARAZ, YUKARI YAYLA, GÜLOZ

Bakım Çalışması

03.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MAHİR TURAN, GÜZELYALI, HOŞDERE, REŞAT NURİ, ŞAİR NEFİ

Bakım Çalışması

03.12.2022 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HOŞDERE, REŞAT NURİ, ŞEHİT MAHİR TURAN

Bakım Çalışması

04.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CELAL BAYAR, PROF. DR. NUSRET FİŞEK

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 555 CAD., YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2785, 1072, 2780, 2783, 2797, 2790, 2782, 2779, 2762, 2784, 2781, 2795, 2796, 2818, 2821, 2795/1, 2791, SELÇUK(KONUTKEN2 SİT), 2794, 2765, 2792

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, 1, TEPEYURT, ATATÜRK, AYDIN MAH., 3321, 3367, 3319, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 3478, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 2_SİLİNECEK, 3465, 3454, 1_1, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3426, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3503, 3500, 3499, 3519, 3497, 3325, 3303, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, 3514, 3378, 3556, 3301, 3537, 3531, 3534, 3501, 3358, 3340, 3425, 3581, 3558, 3529, 3382, 3515, 3461, 3545, 3547, 3549, 3552, 3554, 3392, 3510, 3506, 3507



ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 15 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2330, ULUBATLI HASAN

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4317, FATİH, 4316, 4325, 4313, 4326, 4314

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET AKİF ERSOY, 2136, 1773, 2148, ÜLKÜ YOLU, ARGUVAN, 1751

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, 2203, 2206, 2202, 826/1, İLKOKUL, 2205, 2195

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLULAR, 49, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2639, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1402

Bakım Çalışması

05.12.2022 12:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47, 40, 43, ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN, 45, 36, 41, 44

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DOMANİÇ, ŞEHİT KADİR ÖZCAN, KASIMPATI, SÜMBÜL, LALE

Bakım Çalışması

06.12.2022 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1581, 1602, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİYE, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 2412, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502

Bakım Çalışması

07.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

03.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, KIŞLADERE, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2144, 2131, 2186, 2162, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORTAKÖY, 19 MAYIS, SAMSUN DEVLET YOLU, 2362

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1676, 1679, 1690, 1707, ÖZALP, 1673, 1678, 1681, 1658, 1685, 1686, 1656, 1677, 1687, BEDİR

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 555 CAD., YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ

Bakım Çalışması

07.12.2022 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, ALTIN, BAHÇE, BARAJ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MELEK, ODABAŞI, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, 4., İSTİKLAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, BARBAROS, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, MİMAR SİNAN, 2., HACI BAYRAM VELİ, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, 3., KUYUCAK

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKCATAŞ, DEMİRTAŞ, KUYUCAK-, DEĞİRMENKAYA, BEYKAVAĞI, YILANLI, KUYUCAK KÜME, KINIK, KOYUNBABA, AHMETADİL, YENİÇÖTE, HANÇILI, 1., ESKİKÖY, ÇİFTLİKKÖY, HAYDAR, KARAHÖYÜK, ŞEMSETTİN, HASAYAZ, ARKBÜRK, ELECİK, AFŞAR, SATILAR, 1779/3, KARATEPE, YÜZBEY, YEŞİLÖZ, ŞEYHMAHMUT, KOZAYAĞI, SIRIKLI, KÖY İÇİ, KIZILKAYA, TAVŞANCIK

Bakım Çalışması

06.12.2022 10:20 - 17:20

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2198, KARACADERE, 2191, 2151, 2189, 2166, 2201, 2204, 2199, 2205, 2102, 100. YIL, 2195, 2188, 2194, 2186

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 04.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 155., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR, TEPEBAŞI, HÜRRİYET, BACI YOLU, AKTOPRAKLIK, REŞİTPAŞA, TEMELLİ., BAĞCI, ÖZLEM, TEMELLİ, SEBAT, ATMACA., KUZGUN, SİCİM, MİRAÇ, KUTSAL., ÖĞRETMENLER, OĞUZ., NENE HATUN, BERKE, DİCLE., SAKİN, OKUL

Bakım Çalışması

04.12.2022 10:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PAPATYA.., HUKUK, ÇORUH, KARAÇAY, ÖRGÜ, VARLIK, KERVAN, EMİR, KIVILCIM

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜRÖZ

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, KERVAN., PEÇENEK, UĞUR., KORAY.

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1643, 1644, 1610, 1656, 1607, 1630, 1611, 1612, 1603, 1608, 1628, 1658, 1617, 1601, 1614, 1615, 1625, 1618, 1619, 1602, 1620, 1621, 1629, 1657, 1616, 1626, 1627, 1646, 1632, 1631, 1641, 1634, 1636, 1649, 1638, 1640, 1606, 1652, 1648, 1609, 1613, 1705, YENİ PEÇENEK

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 04.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1807, 1813, 1814, 1811, 1695

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA KÜME

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566, 1668

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, İVEDİK, 983/3, 996, 993/3, 1573, 1489, 1487, 995/1

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...