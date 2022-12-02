Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 3 Aralık 2022 Cumartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Sık Sık Kesintiler nedeniyle Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 3 Aralık 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın dört bir yanında daha verimli bir elektrik enerjisi için gerçekleştirilen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme ise, çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 3 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 03.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2138, 2146, 2137, 2136, 2076, 2141
Bakım Çalışması
03.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2139, 2143, 2142, 2129/1, 2124, 2127, 2146, 2137, 2133, 2140, 2136, 2131, 2132, 2129, 2130, 2134, 2141, 2145
Bakım Çalışması
03.12.2022 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSKELEME, MERKEZ, ÇAYIR MERKEZ, SARMAŞIK, ÇALIVO, HASMİL, ODURNU AŞAĞII DÜZ, CEDİM, KÖROĞLU, ARZA, KAVAKÇA, KOÇCUĞAZ, DEFNE, KAZANCI, KEÇECİ HASAN, ANACA, İNİŞDİBİ, BEKİROĞLU, TORBA, ÇANKAYA, KESİM, AYDIN, KARAMUK, GERÇEK, GÜLÜBOL, BAŞSÖKÜ, YENİCE, ASARBAŞI, AKÇAM MACA, DEMİRCİ, KEHYAOĞLU, EĞRO, BALYEMEZ, DAĞ, İMAMOĞLU, MAHMUTOĞLU, KARAKÖY, KUZ, İKİDAM, YANIK, HATİP, EĞRİOĞLU, 16, GÜBÜCEK, ORTA, TURNOOĞLU, 26, HATİPOĞLU, MERKEZ DEMİRCİ, MOLLO, ODURNU YUKARI DÜZ, YUKARI TEKDAL, KURTOĞLU, YUKARI DEĞİRMENBAŞI, AŞAĞI GÜDE, SAKIZCI, UZUNMUSTAFA, KADIOĞLU, POYRAZLAR, BELEN, AŞAĞI TEKDAL, KEÇECİOĞLU, 1032, TUNALI HİLMİ, GÖL, TOPÇU, SAMİ AKKUŞ SANAYİ SİTESİ, AŞAĞI, MARAZ, YUKARI YAYLA, GÜLOZ
Bakım Çalışması
03.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MAHİR TURAN, GÜZELYALI, HOŞDERE, REŞAT NURİ, ŞAİR NEFİ
Bakım Çalışması
03.12.2022 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HOŞDERE, REŞAT NURİ, ŞEHİT MAHİR TURAN
Bakım Çalışması
04.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELAL BAYAR, PROF. DR. NUSRET FİŞEK
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 555 CAD., YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2785, 1072, 2780, 2783, 2797, 2790, 2782, 2779, 2762, 2784, 2781, 2795, 2796, 2818, 2821, 2795/1, 2791, SELÇUK(KONUTKEN2 SİT), 2794, 2765, 2792
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, 1, TEPEYURT, ATATÜRK, AYDIN MAH., 3321, 3367, 3319, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 3478, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 2_SİLİNECEK, 3465, 3454, 1_1, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3426, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3503, 3500, 3499, 3519, 3497, 3325, 3303, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, 3514, 3378, 3556, 3301, 3537, 3531, 3534, 3501, 3358, 3340, 3425, 3581, 3558, 3529, 3382, 3515, 3461, 3545, 3547, 3549, 3552, 3554, 3392, 3510, 3506, 3507
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 15 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2330, ULUBATLI HASAN
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4317, FATİH, 4316, 4325, 4313, 4326, 4314
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET AKİF ERSOY, 2136, 1773, 2148, ÜLKÜ YOLU, ARGUVAN, 1751
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, 2203, 2206, 2202, 826/1, İLKOKUL, 2205, 2195
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLULAR, 49, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2639, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1402
Bakım Çalışması
05.12.2022 12:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47, 40, 43, ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN, 45, 36, 41, 44
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOMANİÇ, ŞEHİT KADİR ÖZCAN, KASIMPATI, SÜMBÜL, LALE
Bakım Çalışması
06.12.2022 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1581, 1602, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİYE, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 2412, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502
Bakım Çalışması
07.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
03.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, KIŞLADERE, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2144, 2131, 2186, 2162, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTAKÖY, 19 MAYIS, SAMSUN DEVLET YOLU, 2362
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1676, 1679, 1690, 1707, ÖZALP, 1673, 1678, 1681, 1658, 1685, 1686, 1656, 1677, 1687, BEDİR
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 555 CAD., YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ
Bakım Çalışması
07.12.2022 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, ALTIN, BAHÇE, BARAJ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MELEK, ODABAŞI, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, 4., İSTİKLAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, BARBAROS, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, MİMAR SİNAN, 2., HACI BAYRAM VELİ, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, 3., KUYUCAK
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKCATAŞ, DEMİRTAŞ, KUYUCAK-, DEĞİRMENKAYA, BEYKAVAĞI, YILANLI, KUYUCAK KÜME, KINIK, KOYUNBABA, AHMETADİL, YENİÇÖTE, HANÇILI, 1., ESKİKÖY, ÇİFTLİKKÖY, HAYDAR, KARAHÖYÜK, ŞEMSETTİN, HASAYAZ, ARKBÜRK, ELECİK, AFŞAR, SATILAR, 1779/3, KARATEPE, YÜZBEY, YEŞİLÖZ, ŞEYHMAHMUT, KOZAYAĞI, SIRIKLI, KÖY İÇİ, KIZILKAYA, TAVŞANCIK
Bakım Çalışması
06.12.2022 10:20 - 17:20
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2198, KARACADERE, 2191, 2151, 2189, 2166, 2201, 2204, 2199, 2205, 2102, 100. YIL, 2195, 2188, 2194, 2186
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 04.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 155., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR, TEPEBAŞI, HÜRRİYET, BACI YOLU, AKTOPRAKLIK, REŞİTPAŞA, TEMELLİ., BAĞCI, ÖZLEM, TEMELLİ, SEBAT, ATMACA., KUZGUN, SİCİM, MİRAÇ, KUTSAL., ÖĞRETMENLER, OĞUZ., NENE HATUN, BERKE, DİCLE., SAKİN, OKUL
Bakım Çalışması
04.12.2022 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAPATYA.., HUKUK, ÇORUH, KARAÇAY, ÖRGÜ, VARLIK, KERVAN, EMİR, KIVILCIM
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜRÖZ
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, KERVAN., PEÇENEK, UĞUR., KORAY.
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1643, 1644, 1610, 1656, 1607, 1630, 1611, 1612, 1603, 1608, 1628, 1658, 1617, 1601, 1614, 1615, 1625, 1618, 1619, 1602, 1620, 1621, 1629, 1657, 1616, 1626, 1627, 1646, 1632, 1631, 1641, 1634, 1636, 1649, 1638, 1640, 1606, 1652, 1648, 1609, 1613, 1705, YENİ PEÇENEK
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 04.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1807, 1813, 1814, 1811, 1695
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA KÜME
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566, 1668
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, İVEDİK, 983/3, 996, 993/3, 1573, 1489, 1487, 995/1
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN
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02 Ara 2022 - 23:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.