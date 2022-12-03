Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 4 Aralık 2022 Cumartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 4 Aralık 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında daha verimli bir elektrik enerjisi için gerçekleştirilen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme ise, çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 3 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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