Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ara 2022 - 16:02

Türkücü Ceylan’ın Kızı Melodi Bozkurt Evlendi! Melodi Bozkurt'un Eşi Ozan Özgül Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ozan Özgül Ne İş Yapıyor?

Ünlü türkücü Ceylan’ın kızı olan Melodi Bozkurt’tan müjdeli haber geçtiğimiz gün geldi. Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Özgül ile nikah masasına oturan Melodi Bozkurt, dünyanın en ünlü kentlerinden birinde yeni hayatına imza attı. Bu haber üzerine ise, magazin takipçileri ünlü çifti hemen yakın markaja aldı! İşte Melodi Bozkurt ve Ozan Özgül ile ilgili detaylar haberimizde...