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04 Ara 2022 - 16:02

Bestemsu Özdemir'den Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'ya 'Evlilik Teklifi' Mesajı Olay Oldu! Bestemsu Özdemir Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Podyumlardan ekranlara geçen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde objektiflere inanılmaz açıklamalar gerçekleştirdi. Özellikle de sevgilisiyle ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Bestemsu Özdemir, gerçekleştirdiği açıklamaların ardından magazin takipçilerinin sıkı markaja aldığı isimlerden biri oldu. İşte Bestemsu Özdemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar...