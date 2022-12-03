TEB’ten Milyonlarca Kişiye “Tık” Diye 1200 TL! Şartlar Tek Tek Açılandı; Kampanya Az Önce Başladı! Hemen Başvurun…

Yeni banka müşterilerine yönelik olarak çok sayıda kampanya düzenleyen bankalardan biri olan TEB, yeni bir kampanya ile daha gözlere kendisine çevirtmeyi başardı. Aralık ayı içerisinde ilk kez CEPTETEB Mobil üzerinden TEB’li olacaklara çağrıda bulunan TEB, yeni banka müşterilerine 1.200 TL’ye varan ödemeler yapacağını duyurdu. Öte yandan TEB, kampanyasının şartlarını da açıkladı. Peki, TEB, yeni banka müşterilerine 1.200 TL mi veriyor? TEB, 1.200 TL nasıl alınır, şartları neler? TEB’in yeni banka müşterisi ne zamana kadar devam edecek? İşte, detaylar…

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