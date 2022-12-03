TEB’ten Milyonlarca Kişiye “Tık” Diye 1200 TL! Şartlar Tek Tek Açılandı; Kampanya Az Önce Başladı! Hemen Başvurun…
Yeni banka müşterilerine yönelik olarak çok sayıda kampanya düzenleyen bankalardan biri olan TEB, yeni bir kampanya ile daha gözlere kendisine çevirtmeyi başardı. Aralık ayı içerisinde ilk kez CEPTETEB Mobil üzerinden TEB’li olacaklara çağrıda bulunan TEB, yeni banka müşterilerine 1.200 TL’ye varan ödemeler yapacağını duyurdu. İşte detaylar...
Yeni banka müşterilerine yönelik olarak çok sayıda kampanya düzenleyen bankalardan biri olan TEB, yeni bir kampanya ile daha gözlere kendisine çevirtmeyi başardı. Aralık ayı içerisinde ilk kez CEPTETEB Mobil üzerinden TEB’li olacaklara çağrıda bulunan TEB, yeni banka müşterilerine 1.200 TL’ye varan ödemeler yapacağını duyurdu. Öte yandan TEB, kampanyasının şartlarını da açıkladı. Peki, TEB, yeni banka müşterilerine 1.200 TL mi veriyor? TEB, 1.200 TL nasıl alınır, şartları neler? TEB’in yeni banka müşterisi ne zamana kadar devam edecek? İşte, detaylar…
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03 Ara 2022 - 13:14 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.