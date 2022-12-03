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03 Ara 2022 - 13:14

Masterchef Cemre’den 100 Yılın Büyük Ayıbı! “Kupasını Geri Alın Şundan!” Montajla Bile Atılamadı, Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten şampiyon olarak çıkmış olan Cemre Uyanık, ekran önünde 100 yılın ayıbını yaşattı. “Kupasını geri alın şundan” yorumlarını alan yarışmacının yaptıkları ise montajla bile atılamadı! Ekran önünde öyle bir şey yaptı ki…