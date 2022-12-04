- 04 Ara 2022 - 23:07

Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl!

Türkiye’nin ilk ve son tekel viskisi olan Ankara Viskisi, son zamanların en çok merak uyandıran konularından biri haline geldi. Tam 50 yıl boyunca üretilen ve yerli sermayenin korunması, dövizin dışarı çıkmaması için 1960’lı yıllarda hükümet desteği ile hayata geçirilen Ankara Viskisi’nin pek de bilinemeyen hikayesini köşesine taşıyan isim Onedio’dan Elif Ateş Dereli oldu. İşte Ankara viskisi ve detayları..

Türkiye’nin ilk ve son tekel viskisi olan Ankara Viskisi, son zamanların en çok merak uyandıran konularından biri haline geldi. Tam 50 yıl boyunca üretilen ve yerli sermayenin korunması, dövizin dışarı çıkmaması için 1960’lı yıllarda hükümet desteği ile hayata geçirilen Ankara Viskisi’nin pek de bilinemeyen hikayesini köşesine taşıyan isim Onedio’dan Elif Ateş Dereli oldu. Elif Ateş Dereli, Ankara Viskisi’nin neden üretimden kalktığını da okurlarıyla paylaştı. Peki, Ankara Viskisi nedir? Ankara Viskisi’nin tadı nasıldır? Ankara Viskisi nerede nasıl satılır? İşte, detaylar…

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04 Ara 2022 - 23:07 - Gündem

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