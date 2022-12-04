- 04 Ara 2022 - 16:41 G: 04 Ara 2022 - 16:59

2023 Model Tofaş Şahin'de Yok Yok! Üretim Bandından İndi, Yok Yok! 500 Bin TL'yi Görenler Şak Diye Parayı Basıp Alıyor! Neler Oluyor?

Bir döneme damga vuran Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretime geçeceğinin sinyallerini verdi. Türkiye yolları için tam bir kült olan ve nostaljik anıları anlatmak için her cümlede mutlaka kullanılan Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretim için hazırlıklara başlamışken; modelin yeni serisine ilişkin özellikler ve fiyat gibi detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretime geçeceğinin sinyallerini verdi. Türkiye yolları için tam bir kült olan ve nostaljik anıları anlatmak için her cümlede mutlaka kullanılan Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretim için hazırlıklara başlamışken; modelin yeni serisine ilişkin özellikler ve fiyat gibi detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, yeni Şahin ne zaman, nerede üretilecek? Tofaş’ın Şahin modeli ne zaman piyasaya sürecek? Şahin model arabalar ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

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04 Ara 2022 - 16:41 - Gündem

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