2023 Model Tofaş Şahin'de Yok Yok! Üretim Bandından İndi, Yok Yok! 500 Bin TL'yi Görenler Şak Diye Parayı Basıp Alıyor! Neler Oluyor?
Bir döneme damga vuran Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretime geçeceğinin sinyallerini verdi. Türkiye yolları için tam bir kült olan ve nostaljik anıları anlatmak için her cümlede mutlaka kullanılan Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretim için hazırlıklara başlamışken; modelin yeni serisine ilişkin özellikler ve fiyat gibi detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...
Bir döneme damga vuran Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretime geçeceğinin sinyallerini verdi. Türkiye yolları için tam bir kült olan ve nostaljik anıları anlatmak için her cümlede mutlaka kullanılan Tofaş’ın Şahin modeli, yeniden üretim için hazırlıklara başlamışken; modelin yeni serisine ilişkin özellikler ve fiyat gibi detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, yeni Şahin ne zaman, nerede üretilecek? Tofaş’ın Şahin modeli ne zaman piyasaya sürecek? Şahin model arabalar ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…
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04 Ara 2022 - 16:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.