- 03 Ara 2022 - 20:36 G: 03 Ara 2022 - 20:51

Afra Saraçoğlu’nun Sırt Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! “Tam Bir Peri Kızı!” Başları Döndürdü; Fiziğiyle Resmen Eritti! “Bin Kez Maşallah!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sırt dekolteli pozları cayır cayır yaktı! “Tam bir peri kızı, bin kez maşallah” yorumlarında bulundular! Başları döndüren ve fiziğiyle resmen eriten Afra Saraçoğlu, gündem haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle büyük bir keyif bırakıyordu. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kareler ise başların dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Ara 2022 - 20:36 Ankara- Yaşam

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