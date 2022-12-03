Hadise’nin Yeni Sevgilisi Lokum Gibi! “Mehmet Dinçerler İşine Bak Koçum!” Kaslar Maslar O Biçim! Genç Kızların İçi Eridi, Bakmalara Doyamadı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin yeni sevgilisi lokum gibi çıktı! “Mehmet Dinçerler işine bak koçum” yorumlarını alan Hadise’nin aşkının kasları ve fiziği ise o biçim! Genç kızların içinin erimesine neden olan Hadise’nin yeni aşkına birçok kişi mest oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında iş insanı Mehmet Dinçerler’den değeri 3 milyon lira olduğu konuşulan bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında dünya evine girmişti. Başarılı şarkıcı, kıskançlık ve kısıtlamalardan sonra boşanmaya karar vermiş ve evliliği sadece 5 ay kadar bir süre sürmüştü. Hadise’den ayrıldıktan 1 ay sonra başka bir isimle aşk yaşayan Dinçerler’den sonra Hadise’de yeni bir aşka yelken açtı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.