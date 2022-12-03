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03 Ara 2022 - 23:54

Hadise’nin Yeni Sevgilisi Lokum Gibi! “Mehmet Dinçerler İşine Bak Koçum!” Kaslar Maslar O Biçim! Genç Kızların İçi Eridi, Bakmalara Doyamadı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin yeni sevgilisi lokum gibi çıktı! “Mehmet Dinçerler işine bak koçum” yorumlarını alan Hadise’nin aşkının kasları ve fiziği ise o biçim! Genç kızların içinin erimesine neden olan Hadise’nin yeni aşkına birçok kişi mest oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…