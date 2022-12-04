Seda Sayan Taze Kocası İçin Yaptı Yapacağını! “Teyzem Kaç Yaşına Geldin Vazgeç!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, taze kocası için yaptı yapacağını! Yorumları arka arkaya alan Seda Sayan’a bir takipçisi ise dayanamayarak; “Teyzem kaç yaşına geldin, vazgeç” yorumlarında bulundular! Gündemi sallayıp geçen Seda Sayan’a ise gözler döndü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü gibi özel bir günde evlenme teklifi eden Çağlar Ökten, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan’dan ‘Evet’ yanıtını almıştı. Nikah işlemlerine başlayan ikili, Nisan ayında sessiz sedasız evlenmişlerdi. Seda Sayan’ın çok mutlu olduğu ve Çağlar Ökten’i çok sevdiğine dair yorumlar yapması ise gözlerden kaçmıyordu ama kimse Seda Sayan’ın kocası için böyle bir şey yapacağını aklından bile geçirmemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.