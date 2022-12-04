Seda Sayan Taze Kocası İçin Yaptı Yapacağını! “Teyzem Kaç Yaşına Geldin Vazgeç!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Meğer…

Sevgililer Günü gibi özel bir günde evlenme teklifi eden Çağlar Ökten, kendisinden 25 yaş büyük olan Seda Sayan’dan ‘Evet’ yanıtını almıştı. Nikah işlemlerine başlayan ikili, Nisan ayında sessiz sedasız evlenmişlerdi. Seda Sayan’ın çok mutlu olduğu ve Çağlar Ökten’i çok sevdiğine dair yorumlar yapması ise gözlerden kaçmıyordu ama kimse Seda Sayan’ın kocası için böyle bir şey yapacağını aklından bile geçirmemişti. Peki, neler oluyor?

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