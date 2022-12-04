Xiaomi Telefonu Olanlar Dikkat! Eğer Bunlardan Birisiyse Kaldırıp Çöpe Atın, Bu Saatten Sonra Hiçbir İşe Yaramaz! Yüzüne Bile Bakılmayacak…
Xiaomi telefonlar, kiminin çok sevdiği kiminin ise yüzüne bile bakmadığı seri! Gelen son haberle birlikte Xiaomi telefonları olanlara kahreden haber geldi. Eğer bu modellerden birisini kullanıyorsanız büyük geçmiş olsun! Bu saatten sonra hiçbir işe yaramaz! Yüzüne bile bakılmayacağı açıklayan telefon modelleri, kullanıcısını üzdü. İşte merak edilenler…
Güncelleme desteği alarak telefonlarını bir üst seviyeye taşıyan Xiaomi, güncelleme almayacak olan yeni modelleri tek tek açıkladı. EOS listesini açıklayan Xiaomi, kullanıcının yüzündeki gülümsemeyi soldurdu. Uzun bir liste açıklayan Xiaomi, kullanıcılarını yeni modellerine itti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.