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04 Ara 2022 - 09:55

Xiaomi Telefonu Olanlar Dikkat! Eğer Bunlardan Birisiyse Kaldırıp Çöpe Atın, Bu Saatten Sonra Hiçbir İşe Yaramaz! Yüzüne Bile Bakılmayacak…

Xiaomi telefonlar, kiminin çok sevdiği kiminin ise yüzüne bile bakmadığı seri! Gelen son haberle birlikte Xiaomi telefonları olanlara kahreden haber geldi. Eğer bu modellerden birisini kullanıyorsanız büyük geçmiş olsun! Bu saatten sonra hiçbir işe yaramaz! Yüzüne bile bakılmayacağı açıklayan telefon modelleri, kullanıcısını üzdü. İşte merak edilenler…