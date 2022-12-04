- 04 Ara 2022 - 16:04

Survivor Nisa Bölükbaşı Aşkı Kısmetse Olur’da Bulacak! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Damat Adayları Fır Dönüp Duracaklar! Neler Olacak Neler…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz yıl kupayı alıp yarışmadan çıkan Nisa Bölükbaşı’nın gerçek aşkı Kısmetse Olur’da bulacağı ortaya çıktı. Yakın zamanda ekranlara gelecek olan yarışmaya, Ogeday Girişken’den ayırılıp katılacak olan Nisa Bölükbaşı’nın çevresinde damat adaylarının fır döneceği düşünülmeye başlandı. Peki, neler olacak?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor 2020 sezonunda ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, hal ve hareketleriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. İki yıl sonra yeniden yarışmaya katılan Bölükbaşı bu kez hayallerine emin adımlarla ilerlemiş ve sevenlerinin de desteğiyle yarışmadan birinci olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı’nın Kısmetse Olur Aşkın Gücü’ne katılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ara 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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