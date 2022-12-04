Survivor Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur Aşkın Gücü Kadrosuna Katılıyor! Aşkı Sonunda Bulacak! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Damat Adayları Fır Dönüp Duracaklar! Neler Olacak Neler…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor 2020 sezonunda ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, hal ve hareketleriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. İki yıl sonra yeniden yarışmaya katılan Bölükbaşı bu kez hayallerine emin adımlarla ilerlemiş ve sevenlerinin de desteğiyle yarışmadan birinci olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı’nın Kısmetse Olur Aşkın Gücü’ne katılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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