İrem Derici’nin Göğüs Dekoltesine Bakanlar Donup Kalıyor! “Vay Maşallah!” Yırtık Pırtık Bluzuyla Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki… “Acil İtfaiye!”

Cem Belevi’yle yollarını ayırdıktan sonra hayatına ciddi manada birisini almadığı bilinen İrem Derici, herkesi şaşırtıyordu. Kısa bir süre önce “Alev Alev” şarkısını birlikte çıkardığı Kurtuluş Kuş’la aşk dedikodularına karışan İrem Derici, böyle bir haberi yalanlamaya bile gerek duymadığını dile getirerek; böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını açıklamıştı. İrem Derici’nin bu çıkışı Kurtuluş Kuş ve İrem Derici sevenlerini yerle bir etmeye yetmişti. Başarılı şarkıcının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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