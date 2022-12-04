- 04 Ara 2022 - 17:57 G: 04 Ara 2022 - 18:24

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Öpüşme Görüntüleri Sızdırıldı! “Hiç Utanmanız Yok!” Yasmin Erbil Sevgilisinin Dudaklarına Yapışıp… Neler Oluyor?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in öpüşme görüntüleri ortalığı salladı geçti. “Hiç utanmanız yok” yorumlarına neden olan bu durum, gündemi salladı geçti. Sevgilisinin dudaklarına yapışan Yasmin Erbil, sosyal medyada çok fena bir biçimde yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?

En son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. İlk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Yasmin Erbil’in dizideki performansı çok beğenilmişti. Diziden sonra kendisine zaman ayıran Yasmin Erbil’in sosyal medyadan yapmış olduğu dekolteli kareler ise nefesleri kesiyordu. Kısa bir süre önce öpüşme görüntüsü sosyal medyada yayılan Yasmin Erbil, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ara 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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