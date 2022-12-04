Asansör Düşerken Hangisi Kurtulur? Zıplayan Mı, Yatan mı? Sakın Bunu Yapmayın Arkanızdan El-Fatiha Okurlar! İşin Asıl Matematiği Ortaya Çıktı! Meğer…

Düşen asansörden sağ kurtulmak aslında biraz mucize çünkü asansörün düşmesi için asansörün bağlı olduğu iplerin ya da halatların kopmasıyla yaşanır. Sakın şimdi asansöre binme fobiniz olmasın çünkü bu durum bakımları yapılan asansörlerde binde bir görünür! Tüm bunlara karşın elimizde iki boş seçenek ve bir yapılması gereken var. Peki, düşen asansörden nasıl sağ çıkılır?

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