Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Burak Kaya, Tolga Şener, Büşra Zambak ve Gamze Tosun, elenmemek adına büyük bir savaş vermişti. Şeflerin önünde marifetlerini iki tur boyunca konuşturan 4 yarışmacıdan gün sonunda hayallerine veda eden isim Gamze Tosun olmuştu. Yarışmada kazandığı paranın tutarını duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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