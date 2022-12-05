Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen isim Gamze Tosun olmuştu. Yarışmadan cebinde tomarla parayla ayrılan Gamze Tosun, herkesi şok içerisinde bıraktı. Acun Medya’nın haftalık para verdiği yarışmacının kazancını duyanlar ise “Torpilli” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Burak Kaya, Tolga Şener, Büşra Zambak ve Gamze Tosun, elenmemek adına büyük bir savaş vermişti. Şeflerin önünde marifetlerini iki tur boyunca konuşturan 4 yarışmacıdan gün sonunda hayallerine veda eden isim Gamze Tosun olmuştu. Yarışmada kazandığı paranın tutarını duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.