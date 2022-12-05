- 05 Ara 2022 - 10:06 G: 05 Ara 2022 - 10:11

Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen isim Gamze Tosun olmuştu. Yarışmadan cebinde tomarla parayla ayrılan Gamze Tosun, herkesi şok içerisinde bıraktı. Acun Medya’nın haftalık para verdiği yarışmacının kazancını duyanlar ise “Torpilli” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Burak Kaya, Tolga Şener, Büşra Zambak ve Gamze Tosun, elenmemek adına büyük bir savaş vermişti. Şeflerin önünde marifetlerini iki tur boyunca konuşturan 4 yarışmacıdan gün sonunda hayallerine veda eden isim Gamze Tosun olmuştu. Yarışmada kazandığı paranın tutarını duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 10:06 Ankara- Yaşam

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