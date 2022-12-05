Hangi Burcun Aklı Ana Baba Günü Gibidir? Her An Her Şeyi Düşünürler! İşte Karmakarışık Hale Gelmiş Olan Burçlar…
Dürüst olmak gerekirse, herkesin aklı her zaman su gibi berrak olmuyor. Ancak, bazı insanlar var ki, hayatlarında hiçbir dert tasa bile yokken, aklını karıştırabilecek bir şeyler buluyor. Elbette bu konuda da burçların bir etkisi bulunuyor! Evet bazı burçlara sahip olan insanların aklı isteseler de istemeseler de hep karışık oluyor. Sizde aklı ana baba günü gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Dürüst olmak gerekirse, herkesin aklı her zaman su gibi berrak olmuyor. Ancak, bazı insanlar var ki, hayatlarında hiçbir dert tasa bile yokken, aklını karıştırabilecek bir şeyler buluyor. Elbette bu konuda da burçların bir etkisi bulunuyor! Evet bazı burçlara sahip olan insanların aklı isteseler de istemeseler de hep karışık oluyor. Sürekli olarak başka bir şey düşünen bu burçlar, odak konusunda da sık sık sorunlar yaşıyor. Peki, hangi burcun aklı ana baba günü gibidir? Her an her şeyi düşünebilen burçlar hangileridir? İşte karmakarışık hale gelmiş olan burçlar…
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05 Ara 2022 - 10:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.