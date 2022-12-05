Masterchef’ten Gamze Tosun Elendi! Gamze Tosun Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gamze Tosun’un 5 Çocuğu Olduğunu Duyan Şok Oldu!

Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2022, dün eleme gecesi ile seyircisinin karşısına çıktı. Bu hafta bir isme daha veda eden MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girerken, içlerinde Gamze Tosun’un da olduğu eleme adaylarını kıran kırana yarıştırdı. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına veda eden son isim netleşti. Peki, MasterChef’ten Gamze Tosun elendi mi? Gamze Tosun kimdir, kaç yaşındadır? Gamze Tosun aslen nereli, evli mi, kaç çocuğu var? İşte, detaylar…

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