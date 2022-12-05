- 05 Ara 2022 - 12:53 G: 05 Ara 2022 - 13:09

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci'nin Eski Halinden Eser Kalmadı! Turuncu Saçları Bile Gitti, Artık Nazlı ve Leyla Tanıyamayacak! Sırra Kadem Basmıştı…

Bir döneme damgasını vuran ve halen milyonlarca kişi tarafından izlenen Selana’da kardeşlerin en büyüğü olan Selin’e hayat veren Cansu Demirci, o eski hallerinden eser bırakmadı. Turuncu saçlarıyla ön plana çıkan ismin artık turuncu bile olmadığı görüldü. Kardeşleri Leyla ve Nazlı’nın tanıyamayacağına dair yorumlarda peş peşe geldi. İşte sırra kadem basan Cansu Demirci’nin o halleri…

Başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Cansu Demirci ve Sinan Çalışkanloğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Selana dizisi, her sezonuyla ekranlarda unutulmaz bir keyif yaşatmıştı. Ekranlardan izi silinip gitse bile halen akıllarda kalan Selena dizisinde Selin Aykar karakterine hayat veren Cansu Demirci’nin son hali ağızların açık kalmasına neden oldu. Yıllar sonra ilk kez görünen isim, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

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