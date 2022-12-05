Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Ara 2022 - 12:53

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci'nin Eski Halinden Eser Kalmadı! Turuncu Saçları Bile Gitti, Artık Nazlı ve Leyla Tanıyamayacak! Sırra Kadem Basmıştı…

Bir döneme damgasını vuran ve halen milyonlarca kişi tarafından izlenen Selana’da kardeşlerin en büyüğü olan Selin’e hayat veren Cansu Demirci, o eski hallerinden eser bırakmadı. Turuncu saçlarıyla ön plana çıkan ismin artık turuncu bile olmadığı görüldü. Kardeşleri Leyla ve Nazlı’nın tanıyamayacağına dair yorumlarda peş peşe geldi. İşte sırra kadem basan Cansu Demirci’nin o halleri…