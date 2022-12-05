A101 Market Delirdi, Apple Fiyatlarını Görünce Şok Olacaksınız! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Düşürdü! Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”
Geniş ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya devam eden A101 marketleri, özellikle son zamanlarda elektronik kategorisinde satışını gerçekleştirdiği indirimli ürünler ile dikkat çekmeye başladı. Bu kategoriye oldukça uygun fiyatlı iPhone 11, 12 ve 13’ler ekleyen A101 marketleri, her an bitebilecek olan indirimli fiyatlarını duyurdu. İşte detaylar...
Geniş ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya devam eden A101 marketleri, özellikle son zamanlarda elektronik kategorisinde satışını gerçekleştirdiği indirimli ürünler ile dikkat çekmeye başladı. Bu kategoriye oldukça uygun fiyatlı iPhone 11, 12 ve 13’ler ekleyen A101 marketleri, her an bitebilecek olan indirimli fiyatlarını duyurdu. Öte yandan A101 marketleri, iPhone fiyatlarında yüzde 35’e varan indirimler gerçekleştirdi. Peki, A101 marketlerinde iPhone satışı var mı? A101 marketleri iPhone 11, 12 ve 13 ne kadar, kaç TL? A101 marketlerinden indirimli iPhone nasıl alınır? İşte, detaylar…
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05 Ara 2022 - 23:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.