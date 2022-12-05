A101 Market Delirdi, Apple Fiyatlarını Görünce Şok Olacaksınız! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Düşürdü! Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”

Geniş ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya devam eden A101 marketleri, özellikle son zamanlarda elektronik kategorisinde satışını gerçekleştirdiği indirimli ürünler ile dikkat çekmeye başladı. Bu kategoriye oldukça uygun fiyatlı iPhone 11, 12 ve 13’ler ekleyen A101 marketleri, her an bitebilecek olan indirimli fiyatlarını duyurdu. Öte yandan A101 marketleri, iPhone fiyatlarında yüzde 35’e varan indirimler gerçekleştirdi. Peki, A101 marketlerinde iPhone satışı var mı? A101 marketleri iPhone 11, 12 ve 13 ne kadar, kaç TL? A101 marketlerinden indirimli iPhone nasıl alınır? İşte, detaylar…

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