Seda Sayan’n Annesini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Mavi Boncuk Gözleri, Güzelliği… “Kadırgalı’nın Kardeşi Gibi Duruyor!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!

Seda Sayan’ın başarı merdivenlerini tırmanırken yanında olan isim Ayşe Ak Gürsaçar, kızına hem maddi hem de manevi destek olmuştu. Şimdilerde 80 – 90 yaşında olduğu konuşulan Ayşe Ak Gürsaçar’ın sağlığının yerinde olduğu biliniyor. En son olarak Bodrum’da hastanelik olan Ayşe Ak Gürsaçar, sevenlerini derinden üzmüştü. Seda Sayan, hemen annesinin imdadına yetişmiş ve annesini çok sevdiğini göstermişti. Seda Sayan’ın annesinin son halleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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