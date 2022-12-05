Seda Sayan’n Annesini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Mavi Boncuk Gözleri, Güzelliği… “Kadırgalı’nın Kardeşi Gibi Duruyor!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi şarkıcı olan Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan’ın annesini görenler ne diyeceğini şaşırdı. Mavi boncuk gözleri ve güzelliğiyle ön plana çıkan Seda Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, gündem yarattı. Birçok kişi Ayşe Ak Gürsaçar’ı Seda Sayan’ın kardeşine hatta arkadaşına bile benzetti. Bakanların tekrar tekrar baktığı Seda Sayan ve annesi Ayşe Ak Gürsaçar, sosyal medyayı adeta karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Seda Sayan’ın başarı merdivenlerini tırmanırken yanında olan isim Ayşe Ak Gürsaçar, kızına hem maddi hem de manevi destek olmuştu. Şimdilerde 80 – 90 yaşında olduğu konuşulan Ayşe Ak Gürsaçar’ın sağlığının yerinde olduğu biliniyor. En son olarak Bodrum’da hastanelik olan Ayşe Ak Gürsaçar, sevenlerini derinden üzmüştü. Seda Sayan, hemen annesinin imdadına yetişmiş ve annesini çok sevdiğini göstermişti. Seda Sayan’ın annesinin son halleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.