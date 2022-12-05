- 05 Ara 2022 - 16:55 G: 05 Ara 2022 - 17:12

Yargı Dizisinde Yekta’nın Oğlu Engin’den Fena Çıktı! Twitter Yıkılıyor; Babasını Alaşağı Edecek… Asıl Sonunu Elleriyle Yazacak! Meğer Ömer…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Yekra’nın oğlu, diğer oğlu Engin’den bile fena çıktı! Twitter’ın yıkılmasına neden olan Ömer karakteri babasını resmen alaşağı edecek! Yekta’nın sonunu elleriyle kazıyacak olan Ömer karakteri, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Büyük bir heyecanla beklenen Yargı dizisinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacaklar büyük bir merak konusu olmuştu. Diziye katılan Ömer karakteri ise Yekta’nın başına büyük bir bela olacağı görülmüştü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Ara 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisi 46. Son Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Aralık 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Son Bölüm Nefesleri Kesti... Katil! mask
Yargı Dizisi 46. Son Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Aralık 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Son Bölüm Nefesleri Kesti... Katil!
Güzel Günler Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 4 Aralık 2022 Güzel Günler Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Güzel Günler 6. Bölüm Fragmanı  İzle! mask
Güzel Günler Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 4 Aralık 2022 Güzel Günler Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Güzel Günler 6. Bölüm Fragmanı  İzle!
Tozluyaka Dizisi 23. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Aralık 2022 Tozluyaka 23. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozluyaka Dizisi 23. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Aralık 2022 Tozluyaka 23. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisine Kanal D’den Can Sıkacak Karar! Art Arda Ayrılıkların Perde Arkası Açıklandı… Seyirci Şimdiden Hüngür Şakır Ağlıyor! mask
Camdaki Kız Dizisine Kanal D’den Can Sıkacak Karar! Art Arda Ayrılıkların Perde Arkası Açıklandı… Seyirci Şimdiden Hüngür Şakır Ağlıyor!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Yayın Tarihi Belli Oldu! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Yayın Tarihi Belli Oldu! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler…
Hayat Bugün Dizisi Final mi Yapıyor? Hayat Bugün Dizisi Neden Final Olacak? Hayat Bugün Dizisi Ne Zaman Final Olacak? mask
Hayat Bugün Dizisi Final mi Yapıyor? Hayat Bugün Dizisi Neden Final Olacak? Hayat Bugün Dizisi Ne Zaman Final Olacak?
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tepki Üzerine Tepki Toplamıştı; Sebebi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tepki Üzerine Tepki Toplamıştı; Sebebi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Meğer…
Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Yalı Çapkını Dizi Setine Baskın Yaptı! “Arkadaşız” Diyorlardı Ama Kıskançlık Krizleri Bastırdı! Yönetmen ve Yapımcı Şaşırdı Kaldı… mask
Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Yalı Çapkını Dizi Setine Baskın Yaptı! “Arkadaşız” Diyorlardı Ama Kıskançlık Krizleri Bastırdı! Yönetmen ve Yapımcı Şaşırdı Kaldı…
Gecenin Ucunda Dizisinde Başrol Krizi! Sıfır Tolerans Denildi, Kapının Önüne Konuldu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Şok İçerisinde… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Başrol Krizi! Sıfır Tolerans Denildi, Kapının Önüne Konuldu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Şok İçerisinde…
Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama… mask
Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı… mask
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı…
Seda Sayan’n Annesini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Mavi Boncuk Gözleri, Güzelliği… “Kadırgalı’nın Kardeşi Gibi Duruyor!” Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
Seda Sayan’n Annesini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Mavi Boncuk Gözleri, Güzelliği… “Kadırgalı’nın Kardeşi Gibi Duruyor!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Merve Boluğur Kadroya Girdi... 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı! Küllerinden Yeniden Doğup ve Dönecek! Neler Oluyor? mask
Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Merve Boluğur Kadroya Girdi... 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı! Küllerinden Yeniden Doğup ve Dönecek! Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasında Büyük Kriz! Doğum Gününden Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasında Büyük Kriz! Doğum Gününden Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Yürekleri Acıtan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Gözyaşlarına Hakim Olamadı...! mask
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Yürekleri Acıtan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Gözyaşlarına Hakim Olamadı...!
Camdaki Kız Dizisine Kanal D’den Can Sıkacak Karar! Art Arda Ayrılıkların Perde Arkası Açıklandı… Seyirci Şimdiden Hüngür Şakır Ağlıyor! mask
Camdaki Kız Dizisine Kanal D’den Can Sıkacak Karar! Art Arda Ayrılıkların Perde Arkası Açıklandı… Seyirci Şimdiden Hüngür Şakır Ağlıyor!
Selena’nın Selin’i Cansu Demirci'nin Eski Halinden Eser Kalmadı! Turuncu Saçları Bile Gitti, Artık Nazlı ve Leyla Tanıyamayacak! Sırra Kadem Basmıştı… mask
Selena’nın Selin’i Cansu Demirci'nin Eski Halinden Eser Kalmadı! Turuncu Saçları Bile Gitti, Artık Nazlı ve Leyla Tanıyamayacak! Sırra Kadem Basmıştı…
Masterchef’ten Gamze Tosun Elendi! Gamze Tosun Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gamze Tosun’un 5 Çocuğu Olduğunu Duyan Şok Oldu! mask
Masterchef’ten Gamze Tosun Elendi! Gamze Tosun Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gamze Tosun’un 5 Çocuğu Olduğunu Duyan Şok Oldu!
Özge Ulusoy’un Babası Ankara’da Hayatını Kaybetti! Ölüm Sebebi Yürekleri Sızlattı! Özge Ulusoy’un Babası Albay Haydar Ulusoy Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Özge Ulusoy’un Babası Ankara’da Hayatını Kaybetti! Ölüm Sebebi Yürekleri Sızlattı! Özge Ulusoy’un Babası Albay Haydar Ulusoy Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tepki Üzerine Tepki Toplamıştı; Sebebi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tepki Üzerine Tepki Toplamıştı; Sebebi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ev Sahibi ve Kiracılara Kırmızı Alarm! Eğer Bunu Bilmiyorsanız Yandınız! Geriye Dönük Kira Farkı Talebine Mahkemeden Karar Çıktı! mask
Ev Sahibi ve Kiracılara Kırmızı Alarm! Eğer Bunu Bilmiyorsanız Yandınız! Geriye Dönük Kira Farkı Talebine Mahkemeden Karar Çıktı!
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı… mask
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı…
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu… mask
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…
Yargı Dizisinde Yekta’nın Oğlu Engin’den Fena Çıktı! Twitter Yıkılıyor; Babasını Alaşağı Edecek… Asıl Sonunu Elleriyle Yazacak! Meğer Ömer… mask
Yargı Dizisinde Yekta’nın Oğlu Engin’den Fena Çıktı! Twitter Yıkılıyor; Babasını Alaşağı Edecek… Asıl Sonunu Elleriyle Yazacak! Meğer Ömer…
Seda Sayan’n Annesini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Mavi Boncuk Gözleri, Güzelliği… “Kadırgalı’nın Kardeşi Gibi Duruyor!” Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
Seda Sayan’n Annesini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Mavi Boncuk Gözleri, Güzelliği… “Kadırgalı’nın Kardeşi Gibi Duruyor!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Devlet Milyonların Cebini 3.336 TL’yle Dolduracak! Şartlar Belli Oldu; Başvuranlar Maaş Gibi Her Ay Tıkır Tıkır Alacak! Hemen Başvurun… mask
Devlet Milyonların Cebini 3.336 TL’yle Dolduracak! Şartlar Belli Oldu; Başvuranlar Maaş Gibi Her Ay Tıkır Tıkır Alacak! Hemen Başvurun…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL