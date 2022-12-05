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05 Ara 2022 - 16:55

Yargı Dizisinde Yekta’nın Oğlu Engin’den Fena Çıktı! Twitter Yıkılıyor; Babasını Alaşağı Edecek… Asıl Sonunu Elleriyle Yazacak! Meğer Ömer…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Yekra’nın oğlu, diğer oğlu Engin’den bile fena çıktı! Twitter’ın yıkılmasına neden olan Ömer karakteri babasını resmen alaşağı edecek! Yekta’nın sonunu elleriyle kazıyacak olan Ömer karakteri, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…