Yargı Dizisinde Yekta’nın Oğlu Engin’den Fena Çıktı! Twitter Yıkılıyor; Babasını Alaşağı Edecek… Asıl Sonunu Elleriyle Yazacak! Meğer Ömer…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Yekra’nın oğlu, diğer oğlu Engin’den bile fena çıktı! Twitter’ın yıkılmasına neden olan Ömer karakteri babasını resmen alaşağı edecek! Yekta’nın sonunu elleriyle kazıyacak olan Ömer karakteri, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Büyük bir heyecanla beklenen Yargı dizisinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacaklar büyük bir merak konusu olmuştu. Diziye katılan Ömer karakteri ise Yekta’nın başına büyük bir bela olacağı görülmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.