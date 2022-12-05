Aile Bakanlığı’ndan Çocuğu Olanlara Müjde Üzerine Müjde! 10 Dakikada Başvuru Yapana En Az 350 Lira… Maaş Gibi Tıkır Tıkır Ödenecek!
Bu senenin en çok talep gören destek ödemelerinden biri olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı itibariyle bir yeni ödeme kalemi daha ekledi. Sadece çocuklu olan ailelere verilecek olan bu ek ödemeye ilişkin açıklama gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemenin miktarını duyurdu. İşte detaylar...
Bu senenin en çok talep gören destek ödemelerinden biri olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı itibariyle bir yeni ödeme kalemi daha ekledi. Sadece çocuklu olan ailelere verilecek olan bu ek ödemeye ilişkin açıklama gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemenin miktarını duyurdu. Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki çocuk yardımından yararlanma şartları da belli oldu! Peki, Türkiye Aile Destek Programı çocuk yardımı ne kadar? Çocuk yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte, detaylar…
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05 Ara 2022 - 17:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.