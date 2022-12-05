Aile Bakanlığı’ndan Çocuğu Olanlara Müjde Üzerine Müjde! 10 Dakikada Başvuru Yapana En Az 350 Lira… Maaş Gibi Tıkır Tıkır Ödenecek!

Bu senenin en çok talep gören destek ödemelerinden biri olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı itibariyle bir yeni ödeme kalemi daha ekledi. Sadece çocuklu olan ailelere verilecek olan bu ek ödemeye ilişkin açıklama gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemenin miktarını duyurdu. Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki çocuk yardımından yararlanma şartları da belli oldu! Peki, Türkiye Aile Destek Programı çocuk yardımı ne kadar? Çocuk yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte, detaylar…

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