PTT’den Tık Diye 216 Lira Ödeme! Müracaata Hiç Gerek Yok! Kimliğini ve Faturanız Yanınızdaysa Alacaksınız! Sadece 5 Dakikada…

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği destek ödemelerinden biri olan elektrik tüketim desteği için bir yeni ay daha geldi. Bu ay da ödemeleri gerçekleştirecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güncel elektrik tüketim desteği miktarlarını da açıkladı. İşte elektrik desteği ile ilgili detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği destek ödemelerinden biri olan elektrik tüketim desteği için bir yeni ay daha geldi. Bu ay da ödemeleri gerçekleştirecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güncel elektrik tüketim desteği miktarlarını da açıkladı. Peki, elektrik tüketim desteği nasıl alınır, şartları nelerdir? Elektrik tüketim desteği başvuruları nereye yapılır? Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
05 Ara 2022 - 17:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.