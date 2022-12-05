PTT’den Tık Diye 216 Lira Ödeme! Müracaata Hiç Gerek Yok! Kimliğini ve Faturanız Yanınızdaysa Alacaksınız! Sadece 5 Dakikada…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği destek ödemelerinden biri olan elektrik tüketim desteği için bir yeni ay daha geldi. Bu ay da ödemeleri gerçekleştirecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güncel elektrik tüketim desteği miktarlarını da açıkladı. Peki, elektrik tüketim desteği nasıl alınır, şartları nelerdir? Elektrik tüketim desteği başvuruları nereye yapılır? Elektrik tüketim desteği ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…