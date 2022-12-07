Benzine 2.15 TL, Motorine 1.90 TL Devasal İndirim! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 7 Aralık 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Kasım ayından bu yana dalgalı bir şekilde seyretmeye başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde hem 100 dolar bandını hem de 78 dolar bandını gördü. 20 dolarlık aralıkta bir inip bir çıkan brent tipi petrolün varil fiyatının dengeye bir türlü oturmuyor oluşu; benzin ve motorin fiyatlarında da aynı dengesizliğin görülmesine neden oldu. Dün zam alan motorine, bugün indirim sinyali gelirken; gözler, benzine çevrildi! Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 57 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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