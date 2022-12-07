Benzine 2.15 TL, Motorine 1.90 TL Devasal İndirim! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 7 Aralık 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Kasım ayından bu yana dalgalı bir şekilde seyretmeye başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde hem 100 dolar bandını hem de 78 dolar bandını gördü. 20 dolarlık aralıkta bir inip bir çıkan brent tipi petrolün varil fiyatının dengeye bir türlü oturmuyor oluşu; benzin ve motorin fiyatlarında da aynı dengesizliğin görülmesine neden oldu. İşte Akaryakıt fiyatlarında ki son gelişmeler...
Kasım ayından bu yana dalgalı bir şekilde seyretmeye başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde hem 100 dolar bandını hem de 78 dolar bandını gördü. 20 dolarlık aralıkta bir inip bir çıkan brent tipi petrolün varil fiyatının dengeye bir türlü oturmuyor oluşu; benzin ve motorin fiyatlarında da aynı dengesizliğin görülmesine neden oldu. Dün zam alan motorine, bugün indirim sinyali gelirken; gözler, benzine çevrildi! Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 57 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları…
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07 Ara 2022 - 20:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.