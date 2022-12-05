Songül Karlı Bir Deri Bir Kemik Kaldı! Bacakları, Beli… “Gelinlik Kızlara Dönmüşsün!” Seda Sayan Hasedinden Çatlayabilir! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

49 yaşındaki güzeller güzeli isim Songül Karlı, özellikle sosyal medya üzerinden yapmış olduğu aşırı çekici karelerle bir bakanı bir daha baktırıyor. Yaz sezonu boyunca bikinili karelerini konuşturan Songül Karlı, kışın gelmesiyle birlikte ise giymiş olduğu dekolteleriyle başları döndürüyor. Uzun bir süredir bölgesel incelme işlemi yaptıran Songül Karlı’nın bir deri bir kemik kaldığı görüldü. İşte merak edilenler…

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