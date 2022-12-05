Songül Karlı Bir Deri Bir Kemik Kaldı! Bacakları, Beli… “Gelinlik Kızlara Dönmüşsün!” Seda Sayan Hasedinden Çatlayabilir! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Şarkılarıyla, türküleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş olan Songül Karlı’nın son halini görenler ne diyeceğini şaşırdı. Adeta bir deri bir kemik kalan Songül Karlı’nın özellikle bacaklarının ve belinin inceldiği görüldü. Seda Sayan’ın bu görüntülerden sonra hasedinden çatlayacağı düşünüldü. İşte hayranlarından “gelinlik kızlara dönmüşsün” yorumlarını alan Songül Karlı’nın o halleri…
49 yaşındaki güzeller güzeli isim Songül Karlı, özellikle sosyal medya üzerinden yapmış olduğu aşırı çekici karelerle bir bakanı bir daha baktırıyor. Yaz sezonu boyunca bikinili karelerini konuşturan Songül Karlı, kışın gelmesiyle birlikte ise giymiş olduğu dekolteleriyle başları döndürüyor. Uzun bir süredir bölgesel incelme işlemi yaptıran Songül Karlı’nın bir deri bir kemik kaldığı görüldü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.