Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Mahkum dizisinin Barış Yesari’si olarak inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, şimdilerde üç ayrı proje için kolları sıvadı. Bir dizi, bir sinema filmi, bir de dijital dizide rol alacak olan İsmail Hacıoğlu, televizyon seyircisinin gündemine oturan isimlerden biri oldu. İşte İsmail Hacıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Mahkum dizisinin Barış Yesari’si olarak inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, şimdilerde üç ayrı proje için kolları sıvadı. Bir dizi, bir sinema filmi, bir de dijital dizide rol alacak olan İsmail Hacıoğlu, televizyon seyircisinin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Öte yandan İsmail Hacıoğlu’nun nasıl ünlü olduğunu duyanlar, bir hayli şaşırdı. Peki, Taçsız Prenses dizisinin Öğretmen Evgin’i İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İsmail Hacıoğlu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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07 Ara 2022 - 10:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.