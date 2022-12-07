Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer…

Mahkum dizisinin Barış Yesari’si olarak inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, şimdilerde üç ayrı proje için kolları sıvadı. Bir dizi, bir sinema filmi, bir de dijital dizide rol alacak olan İsmail Hacıoğlu, televizyon seyircisinin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Öte yandan İsmail Hacıoğlu’nun nasıl ünlü olduğunu duyanlar, bir hayli şaşırdı. Peki, Taçsız Prenses dizisinin Öğretmen Evgin’i İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İsmail Hacıoğlu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...