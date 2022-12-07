- 07 Ara 2022 - 20:08

Yılbaşı Öncesi Ayçiçeğine Dev İndirim Geldi! 2 Şişe Ayçiçek Yağı Sadece 99 Liraya Düştü! BİM, ŞOK A101, Migros Fiyatları Dibe Çekti... En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette…

Bir süredir vatandaşın yakından takip etmeye başladığı ayçiçek yağlarında fiyat indirimleri yeni yıl öncesi hız kazandı. Hemen hemen her market ayçiçek yağlarında fiyat indirimine giderken, bazı marketler 2 şişe ayçiçek yağını 99 TL’den satmaya çoktan başladı. İşte Ayçiçek yağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir vatandaşın yakından takip etmeye başladığı ayçiçek yağlarında fiyat indirimleri yeni yıl öncesi hız kazandı. Hemen hemen her market ayçiçek yağlarında fiyat indirimine giderken, bazı marketler 2 şişe ayçiçek yağını 99 TL’den satmaya çoktan başladı. Öte yandan BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde en ucuz ayçiçek yağının fiyatı netleşti! Peki, BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? En ucuz 1 L, 2 L ve 5 L ayçiçek yağı hangi markette? İşte, detaylar…

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07 Ara 2022 - 20:08 - Gündem

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