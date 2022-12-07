Sibel Can Düğünün Acısını Asıl Şimdi Çatır Çatır Çıkaracak! Son Ana Kadar Gelinini Kabul Etmemişti; Öyle Bir Şeye İmza Attı Ki…

Bodrum’un en elit ve en güzel mekanlarında birinde oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’nın düğününü yapan Sibel Can, düğüne imzasını atmıştı. Gelininden daha çok konuşulan Sibel Can, hem danslarıyla hem de hal ve hareketleriyle milyonların gözünden kaçmamıştı. Bakışlarıyla, duruşuyla ve kıyafetleriyle gündem olan Sibel Can’ın şok bir olaya imzasını attığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!