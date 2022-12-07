Sibel Can Düğünün Acısını Asıl Şimdi Çatır Çatır Çıkaracak! Son Ana Kadar Gelinini Kabul Etmemişti; Öyle Bir Şeye İmza Attı Ki…
Milyonlarca kişinin kalbinde gözleriyle resmen taht kuran Sibel Can, oğlu Engincan Ural’ın ve gelini Merve Kaya’nın düğününü bizzat kendisi üstlenmişti. Başarılı şarkıcının bu düğün için 1 milyondan fazla ödeme yaptığı konuşulanlar arasında yerini alırken; Sibel Can en sonunda düğünün acısını çok fena bir biçimde çıkardı. Son ana kadar gelinini kabul etmeyen Sibel Can, öyle bir şey yaptı ki…
Bodrum’un en elit ve en güzel mekanlarında birinde oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’nın düğününü yapan Sibel Can, düğüne imzasını atmıştı. Gelininden daha çok konuşulan Sibel Can, hem danslarıyla hem de hal ve hareketleriyle milyonların gözünden kaçmamıştı. Bakışlarıyla, duruşuyla ve kıyafetleriyle gündem olan Sibel Can’ın şok bir olaya imzasını attığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.