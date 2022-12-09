Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı Son Haliyle Şok Etti! “Memati Bile Bir Hiç!” Pılısını Pırtısını Toplayıp Buralardan Gitmişti! Kazım Çarman Kimdir, Kaç Yaşında!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Ştandart Kazım karakteri ile hafızalara kazınan Kazım Çarman, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Kazım Çarman, son hali ile sevenlerini epeyce şaşırttı. Öte yandan bazı Kurtlar Vadisi izleyicileri Kazım Çarman’ı dünyaca ünlü bir aktöre benzetti! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Ştandart Kazım’ı Kazım Çarman şimdi ne yapıyor? Kazım Çarman oyunculuğu bıraktı mı? Kazım Çarman son hali nasıl? İşte, detaylar…

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