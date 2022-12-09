- 09 Ara 2022 - 09:01 G: 09 Ara 2022 - 09:03

Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı Son Haliyle Şok Etti! “Memati Bile Bir Hiç!” Pılısını Pırtısını Toplayıp Buralardan Gitmişti! Kazım Çarman Kimdir, Kaç Yaşında!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Ştandart Kazım karakteri ile hafızalara kazınan Kazım Çarman, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Kazım Çarman, son hali ile sevenlerini epeyce şaşırttı. İşte Kazım Çarman ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Ştandart Kazım karakteri ile hafızalara kazınan Kazım Çarman, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Kazım Çarman, son hali ile sevenlerini epeyce şaşırttı. Öte yandan bazı Kurtlar Vadisi izleyicileri Kazım Çarman’ı dünyaca ünlü bir aktöre benzetti! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Ştandart Kazım’ı Kazım Çarman şimdi ne yapıyor? Kazım Çarman oyunculuğu bıraktı mı? Kazım Çarman son hali nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Ara 2022 - 09:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Demet Tuncer'in Son Hali Öyle Böyle Değil! Demet Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Demet Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Demet Tuncer'in Son Hali Öyle Böyle Değil! Demet Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Demet Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Survivor Turbo Turabi İpleri Kopardı! Sevgilisinde Aradıklarını Sıralayınca… Yatak Detayı Sinirleri Zıplattı! “Ne Saçmalıyor Bu!” mask
Survivor Turbo Turabi İpleri Kopardı! Sevgilisinde Aradıklarını Sıralayınca… Yatak Detayı Sinirleri Zıplattı! “Ne Saçmalıyor Bu!”
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı… mask
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı…
Mustafa Mert Koç’tan Kahreden Haber! Burnu Kırıldı… Mustafa Mert Koç Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mustafa Mert Koç Nereli? mask
Mustafa Mert Koç’tan Kahreden Haber! Burnu Kırıldı… Mustafa Mert Koç Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mustafa Mert Koç Nereli?
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Evleniyor Mu? Havva Öztel Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Evleniyor Mu? Havva Öztel Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Seda Sayan’ı Gelini Kıskandırdı! Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Analar Neler Doğruyor Be!” Müstehcen Sahnelerden Sonra… mask
Seda Sayan’ı Gelini Kıskandırdı! Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Analar Neler Doğruyor Be!” Müstehcen Sahnelerden Sonra…
Ateş Kuşları Dizisinin Mercan’ı Hande Soral’ın Yaşını Duyanların Nutku Tutuluyor! Hande Soral Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Ateş Kuşları Dizisinin Mercan’ı Hande Soral’ın Yaşını Duyanların Nutku Tutuluyor! Hande Soral Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ateş Kuşları Dizisinin Ali’si Görkem Sevindik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Görkem Sevindik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Ateş Kuşları Dizisinin Ali’si Görkem Sevindik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Görkem Sevindik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
59'luk Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle Yine Olay Oldu! Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu… mask
59'luk Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle Yine Olay Oldu! Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu…
Akaryakıtta Dev İndirim Fiyatlara Yansıdı! Ankara, İstanbul, İzmir'de Benzin 18 TL'ye İndi … Motorin 20'nin Altını Zorluyor! İşte 9 Aralık Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları… mask
Akaryakıtta Dev İndirim Fiyatlara Yansıdı! Ankara, İstanbul, İzmir'de Benzin 18 TL'ye İndi … Motorin 20'nin Altını Zorluyor! İşte 9 Aralık Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Paraya Sıkışanlara Devletten Yeni Çözüm! Anında 1000 TL Hesaplarda… 2023 Gelmeden Herkes Alacak! Maaş Gibi… mask
Paraya Sıkışanlara Devletten Yeni Çözüm! Anında 1000 TL Hesaplarda… 2023 Gelmeden Herkes Alacak! Maaş Gibi…
Kimliğinizle PTT’ye Gittiğiniz An 850 TL Elinizde! Ödemeler Yatmaya Başladı; Şartlar Gayet Basit! Bu İmkanı Kaçırmayın… mask
Kimliğinizle PTT’ye Gittiğiniz An 850 TL Elinizde! Ödemeler Yatmaya Başladı; Şartlar Gayet Basit! Bu İmkanı Kaçırmayın…
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Demet Tuncer'in Son Hali Öyle Böyle Değil! Demet Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Demet Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Demet Tuncer'in Son Hali Öyle Böyle Değil! Demet Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Demet Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Tuzak Dizisine Final Mi Gidiyor? Acun Ilıcalı’dan Yer Gök İnletecek Açıklama Geldi! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ters Köşe Olacaksınız! “Yok Artık!” mask
Tuzak Dizisine Final Mi Gidiyor? Acun Ilıcalı’dan Yer Gök İnletecek Açıklama Geldi! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ters Köşe Olacaksınız! “Yok Artık!”
Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor… mask
Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor…
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı… mask
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL