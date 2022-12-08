Tuzak Dizisine Final Kararı Geldi Mi? Acun Ilıcalı’dan Yer Gök İnletecek Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının bu sezonki dizilerinden ilki olan Tuzak dizisi, geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlamıştı. Reytinglerde istenileni elde edemese de sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi araştırmasının zirvesine oturan Tuzak dizisi, hatırı sayılır bir ilgi görmeye başladı. Final yapacağı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Tuzak dizisinin final yapıp yapmayacağına ilişkin açıklama TV8’nin sahibi Acun Ilıcalı’dan geldi. Peki, Tuzak dizisi final mi yapacak? Tuzak dizisi ile ilgili Acun Ilıcalı ne dedi? Tuzak dizisi devam edecek mi? İşte, detaylar…

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